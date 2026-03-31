  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۱

شناسایی و دستگیری ۱۱۷ مزدور و حامی رژیم تروریستی صهیونیستی در گلستان

شناسایی و دستگیری ۱۱۷ مزدور و حامی رژیم تروریستی صهیونیستی در گلستان

گرگان-دادستان مرکز استان از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ نفر از مزدوران داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ نفر از مزدوران داخلی خبر داد و اظهار کرد: این افراد از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان با رصد و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه و فراجای استان در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد اقدام به همکاری با رسانه های تروریستی اینترنشنال، منوتو و همچنین اقدام به همراهی با فراخوان های عمله دشمن آمریکایی – صهیونیستی ربع پهلوی و گروهک تروریستی نفاق کرده و دست به اقدامات ضد امنیتی زده اند.

وی ادامه داد: از متهمان تعدادی سلاح جنگی دست ساز،سلاح شورشی، بروشور و تراکت پهلوی، کشف و ضبط شده است.

دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه شعب ویژه در دادسرای مرکز استان و دادسراهای شهرستان ها در خصوص رسیدگی به جرایم این عناصر خود فروخته تعیین شده، اظهار کرد: برای افراد دستگیر شده پرونده‌های قضایی تشکیل و رسیدگی به اتهام آنان قاطعانه و بدون اغماض در حال انجام است‌ و قطعا این افراد با اشد مجازات روبرو خواهند شد.

وی گفت: امنیت عمومی و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی استان است و قطعاً اجازه نخواهیم داد به امنیت و ثبات استان خدشه وارد شود.

کد مطلب 6788583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خدا یکیست عباس هم یکی IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      آنها را بیدرنگ با قضاوت دادگاهای انقلاب و استان‌ها به دست عدالت رکن اصلی دین مبین اسلام قرار دهید. حتی بک لقمه نان حلال جایز نیست.

