انهدام یک فروند پهپاد انتحاری لوکاس در منطقه بویین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین از انهدام یک فروند پهپاد انتحاری لوکاس آمریکایی با پدافند یکپارچه توسط رزمندگان سپاه صاحب الامر(عج) در شهرستان بویین زهرا خبرداد. پهپاد لوکاس مهندسی معکوس پهپاد شاهد ایرانی است که توسط آمریکا کپی برداری شده است.

گفتنی است روابط عمومی سپاه استان قزوین اعلام می دارد فرزندان شما در سپاه پاسداران دفاع از حریم ملت ایران را با قدرت و به پشتوانه شما مردم غیور ادامه می دهند و چشمان تیزبین نیروهای مسلح در زمین، دریا و هوا دشمنان را رصد و برای تنبیه متجاوزان لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.