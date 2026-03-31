۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۱

حضور شبانه مردم قم، سد مستحکم در برابر جنگ شناختی دشمنان است

قم- رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر نقش اثرگذار اجتماعات شبانه و خودجوش مردم، این حضور گسترده را عاملی تعیین‌کننده در ناکام گذاشتن سناریوهای دشمنان علیه نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی شامگاه سه شنبه در حاشیه حضور در اجتماعات شبانه مردم قم، با اشاره به ابعاد اجتماعی و راهبردی این حضور مردمی اظهار کرد: راهپیمایی‌ها و تجمعات شبانه و خودجوش مردم، جلوه‌ای روشن از هوشیاری، بصیرت و روحیه انقلابی شهروندان قمی است که در مقطع کنونی نقشی برجسته در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی ایفا می‌کند.

وی گفت: این حضور پرشور و مستمر، علاوه بر نمایش وحدت و انسجام میان اقشار مختلف جامعه، پیام روشنی از ایستادگی مردم در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن مخابره می‌کند؛ دشمنان به‌ویژه جریان آمریکایی–صهیونیستی در تلاش هستند با ایجاد فضای یأس و ناامیدی، به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کنند، اما حضور آگاهانه مردم تمامی این طراحی‌ها را بی‌اثر کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: راهپیمایی‌های شبانه مردم قم، نماد غیرت دینی، پایبندی به ارزش‌های انقلاب و احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان است‌و این حرکت‌های مردمی در شرایط حساس کنونی، به یکی از مهم‌ترین موانع در برابر تحقق اهداف شوم دشمن تبدیل شده و نشان داده است که پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان مستحکم و ناگسستنی است.

وی بیان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی هرچه بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای تأمین رفاه، امنیت و آسایش مردم در این اجتماعات ضروری است و همه مجموعه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان گام بردارند.

موسوی افزود: خدمت به مردم برای مجموعه دستگاه قضایی یک افتخار بزرگ و وظیفه‌ای مستمر است و قضات و کارکنان دادگستری نیز همواره خود را در کنار مردم دانسته و در مسیر پاسخگویی به مسائل و نیازهای آنان حضور فعال دارند.

وی گفت: رسالت دستگاه قضا صرفاً به فرایندهای رسمی در دادگاه‌ها و محیط‌های اداری محدود نمی‌شود، بلکه حضور میدانی در میان مردم و پیگیری مستقیم مسائل آنان، بخش مهمی از مأموریت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تأکید کرد: استمرار این اجتماعات شبانه، ضمن تقویت روحیه عمومی جامعه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش همبستگی اجتماعی و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمنان برای ایجاد اخلال در فضای روانی جامعه داشته باشد.

