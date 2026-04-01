به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که پیشتر درباره خطرات امنیتی به این خبرنگار هشدار داده شده بود و اکنون برای آزادی او «در سریعترین زمان ممکن» تلاش میکند.
بنا به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از افراد مرتبط با گروه «کتائب حزبالله» در ارتباط با این ربایش توسط نیروهای امنیتی عراق بازداشت شده است.
وزارت کشور عراق نیز اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق شدهاند یکی از مظنونان را بازداشت و خودروی مورد استفاده در این عملیات را توقیف کنند و تلاشها برای شناسایی دیگر عوامل و آزادی فرد ربودهشده ادامه دارد.
بر اساس گزارش نهادهای حامی رسانه، این خبرنگار «شِلی کیتلسون» نام دارد؛ روزنامهنگار آزادی که در رم مستقر است و با رسانههایی از جمله «المانیتور» همکاری میکند. این رسانه با ابراز نگرانی شدید، خواستار آزادی فوری و امن این خبرنگار شده است.
نظر شما