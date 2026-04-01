۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۸

حمایت دو سوم آمریکایی‌ها از توقف جنگ علیه ایران

بر اساس نظرسنجی رسانه‌های رژیم صهیونیستی، دو سوم آمریکایی‌ها معتقدند که جنگ علیه ایران حتی در صورت محقق نشدن اهداف جنگ باید فورا پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که دو سوم آمریکایی ها معتقدند که جنگ علیه ایران باید پایان یابد.

خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که بر اساس نظرسنجی‌ مشترک با موسسه ایپسوس، دو سوم مردم آمریکا از پایان فوری جنگ علیه ایران حتی در صورت محقق نشدن اهداف جنگ حمایت می کنند.

این نظرسنجی که از جمعه تا یکشنبه برگزار شد، نشان داد حدود ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان چنین دیدگاهی دارند، در حالی که ۲۷ درصد گفتند آمریکا باید برای دستیابی به تمام اهداف خود در ایران تلاش کند، حتی اگر درگیری برای مدت طولانی ادامه یابد و شش درصد هم به این پرسش پاسخ ندادند.

رسانه های رژیم اشغالگر همچنین اذعان کردند که هیچ یک از اهداف تعیین شده ترامپ و دولت نتانیاهو از جنگ با ایران محقق نشده است.

از سوی دیگر، روزنامه عبری هآرتص در گزارشی فاش کرد که آمریکا و اسرائیل پس از مشارکت عربستان در نشست وزرای امور خارجه ترکیه و مصر و پاکستان در اسلام آباد ناامید شده اند.

این رسانه صهیونیستی در گزارش خود تأکید کرد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا خاورمیانه را شعله‌ور می‌کند و انتظار دارد جهان این آتش را خاموش کند.

