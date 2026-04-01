تسلیت وزیر علوم ارمنستان بابت ترور دانشمندان و حمله به مراکز علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در گفت‌وگوی تلفنی حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با خانم ژاننا آندراسیان، وزیر آموزش، فرهنگ و ورزش ارمنستان، موضوع تجاوزات اخیر رژیم آمریکا و اسرائیل به تأسیسات علمی، فرهنگی و دانشگاهی ایران و نیز زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این گفت‌وگو که روز سه‌شنبه، یازدهم فروردین‌ماه انجام شد دکتر سیمایی ضمن قدردانی از حمایت‌های مادی و معنوی دولت و ملت ارمنستان در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است.

وی با اشاره به دو جنگ اخیر، خاطرنشان ساخت که طرف مقابل در میانه مذاکرات سیاسی به دیپلماسی پشت پا زده است. وزیر علوم ایران این رویکرد را موجب ایجاد بدآموزی در سطح بین‌المللی و تضعیف نظم جهانی دانست.

وزیر علوم کشورمان با اشاره به حمله به بیش از ۴۰ مرکز آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و نیز اماکن ورزشی و فرهنگی، تخریب بخشی از میراث مشترک ایران و ارمنستان را مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایتی علیه تاریخ و فرهنگ دو کشور برشمرد.

در ادامه، دکتر سیمایی آمادگی وزارت علوم ایران را برای توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی با ارمنستان اعلام کرد و پیشنهادهایی از جمله برگزاری «هفته علم ایران و ارمنستان» با مشارکت مراکز علمی دو کشور، برگزاری «هفته فرهنگی» با محوریت دانشگاه‌های اصفهان و ایروان، و تشکیل کارگروه مشترک برای بازسازی بناهای تخریب‌شده از میراث فرهنگی مشترک را مطرح نمود.

خانم ژاننا آندراسیان نیز ضمن تبریک نوروز به عنوان میراث مشترک تمدنی و آرزوی صلح و آرامش برای ایران، مراتب تسلیت دولت و ملت ارمنستان را به‌ویژه بابت جان‌باختن کودکان و شهروندان ایرانی در حملات اخیر ابراز داشت. وی با ابراز تأسف عمیق از حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، تأکید کرد: «ارمنستان در این روزهای سخت در کنار مردم ایران ایستاده است.»

وزیر آموزش، فرهنگ و ورزش ارمنستان، همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی و دیپلماسی علمی کشورش دانست. وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزیر علوم ایران، آمادگی کامل کشورش را برای اجرایی‌سازی این طرح‌ها و توسعه مبادلات علمی دو کشور اعلام کرد.