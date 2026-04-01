۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

بهره‌مندی ۲۴۵ کودک اوتیسم از خدمات بهزیستی مازندران

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران از ارائه خدمات چندجانبه به ۲۴۵ کودک دارای اختلال طیف اوتیسم خبر داد و گفت: برنامه‌های توانبخشی با محوریت خانواده در استان در حال گسترش است.

رقیه رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی به کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم در استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۴۵ کودک تحت پوشش برنامه‌های تخصصی آموزشی، توانبخشی و مشاوره‌ای بهزیستی مازندران قرار دارند.

وی با توضیح ماهیت این اختلال افزود: اوتیسم یکی از اختلالات عصبی-رشدی است که بر ارتباطات اجتماعی، درک محیط و الگوهای رفتاری فرد تأثیر می‌گذارد و مدیریت آن نیازمند همکاری مستمر خانواده‌ها و دستگاه‌های حمایتی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به زیرساخت‌های موجود در استان گفت: پنج مرکز روزانه ویژه آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم در شهرهای مختلف از جمله ساری، بابل، آمل و چالوس فعال است و خدمات متنوعی متناسب با شرایط هر کودک ارائه می‌شود.

رحمانی ادامه داد: در این مراکز، پس از ارزیابی‌های دقیق توسط تیم‌های تخصصی، برنامه‌های فردمحور شامل آموزش‌های شناختی، رفتاری، مهارت‌های ارتباطی و فعالیت‌های هنری و ورزشی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم بهزیستی، توسعه برنامه‌های خانواده‌محور است که در آن والدین با دریافت آموزش‌های لازم، در فرآیند توانبخشی فرزند خود نقش مستقیم و مؤثر ایفا می‌کنند.

رحمانی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: هر سال بخشی از این کودکان پس از طی دوره‌های توانبخشی، وارد مدارس عادی یا استثنایی و حتی مراکز مهارت‌آموزی می‌شوند که نشان‌دهنده اثربخشی خدمات ارائه‌شده است.

وی همچنین به حمایت‌های مالی و خدماتی از خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: کمک‌هزینه‌های درمانی، خدمات توانبخشی مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی، مشاوره تخصصی و سایر حمایت‌های مورد نیاز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان بر اهمیت تشخیص زودهنگام تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک در کودکان می‌توانند از طریق سامانه‌های غربالگری آنلاین اقدام کرده و برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.

