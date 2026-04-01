رقیه رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی به کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم در استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۴۵ کودک تحت پوشش برنامه‌های تخصصی آموزشی، توانبخشی و مشاوره‌ای بهزیستی مازندران قرار دارند.

وی با توضیح ماهیت این اختلال افزود: اوتیسم یکی از اختلالات عصبی-رشدی است که بر ارتباطات اجتماعی، درک محیط و الگوهای رفتاری فرد تأثیر می‌گذارد و مدیریت آن نیازمند همکاری مستمر خانواده‌ها و دستگاه‌های حمایتی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به زیرساخت‌های موجود در استان گفت: پنج مرکز روزانه ویژه آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم در شهرهای مختلف از جمله ساری، بابل، آمل و چالوس فعال است و خدمات متنوعی متناسب با شرایط هر کودک ارائه می‌شود.

رحمانی ادامه داد: در این مراکز، پس از ارزیابی‌های دقیق توسط تیم‌های تخصصی، برنامه‌های فردمحور شامل آموزش‌های شناختی، رفتاری، مهارت‌های ارتباطی و فعالیت‌های هنری و ورزشی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم بهزیستی، توسعه برنامه‌های خانواده‌محور است که در آن والدین با دریافت آموزش‌های لازم، در فرآیند توانبخشی فرزند خود نقش مستقیم و مؤثر ایفا می‌کنند.

رحمانی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: هر سال بخشی از این کودکان پس از طی دوره‌های توانبخشی، وارد مدارس عادی یا استثنایی و حتی مراکز مهارت‌آموزی می‌شوند که نشان‌دهنده اثربخشی خدمات ارائه‌شده است.

وی همچنین به حمایت‌های مالی و خدماتی از خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: کمک‌هزینه‌های درمانی، خدمات توانبخشی مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی، مشاوره تخصصی و سایر حمایت‌های مورد نیاز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان بر اهمیت تشخیص زودهنگام تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک در کودکان می‌توانند از طریق سامانه‌های غربالگری آنلاین اقدام کرده و برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.