حمایت بهزیستی از ۳۰۰ کودک کار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر پنجشنبه به مناسبت ۱۲ ژوئن، روز جهانی منع کار کودک در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تأمین حقوق کودکان در زمینه تحصیل، سلامت، امنیت و رهایی از بهره‌کشی اقتصادی، اولویت اصلی بهزیستی مازندران است.

وی افزود: در حال حاضر سه مرکز تخصصی روزانه و شبانه‌روزی در شهرستان‌های ساری و آمل، خدمات متنوعی را به کودکان کار و خیابان ارائه می‌دهند. یک مرکز شبانه‌روزی در ساری نیز به عنوان قطب پذیرش تخصصی استان فعالیت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه سال گذشته به بیش از ۳۰۰ کودک کار و خیابان خدمات تخصصی ارائه شده است، تصریح کرد: این خدمات شامل مددکاری اجتماعی، مشاوره روان‌شناختی، مهارت‌آموزی، توانمندسازی خانواده و حمایت‌های آموزشی برای جلوگیری از ترک تحصیل بوده است.

رحمانی مهمترین دستاورد این حمایت‌ها را خروج ۶۶ کودک از چرخه کار و بازگشت آنان به آغوش خانواده عنوان کرد و گفت: مراکز اورژانس اجتماعی در سایر شهرستان‌ها نیز وظیفه شناسایی و ارجاع این کودکان را بر عهده دارند.

وی از شهروندان خواست به جای پرداخت نقدی مستقیم به کودکان کار در سطح خیابان، کمک‌های خود را از طریق مراکز مجاز تحت نظارت بهزیستی و مؤسسات خیریه انجام دهند تا این حمایت‌ها به صورت هدفمند در مسیر توانمندسازی پایدار هزینه شود.

رحمانی در پایان تأکید کرد: تحقق جامعۀ بدون کار کودک نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است و امیدواریم با تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، زمینه رشد و آموزش تمام کودکان استان فراهم شود.