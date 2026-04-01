قرارگاه «ایران همدل» در استان بوشهر فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکومیت حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، با تاکید بر اهمیت حضور موثر مردم در عرصه های اجتماعی اظهار کرد: شناسایی سریع خانواده های آسیب دیده، تامین و توزیع بسته های معیشتی ، پرداخت کمکهای نقدی فوری،ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانواده های آسیب دیده مددجویان از جمله مهمترین ماموریت های قرارگاه ایران همدل در استان بوشهر است.

وی افزود: در کنار این اقدامات ، تقویت روحیه امید امید و همدلی اجتماعی،بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی مساجد و مراکز نیکوکاری و نیز روایت خدمت از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد تا حرکت همدلانه مردم در حمایت از آسیب دیدگان گسترش یابد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با دعوت از مردم نیکوکار برای مشارکت در این اقدام انسان دوستانه بیان کرد: هم استانی های عزیز می توانند کمکهای نقدی خود را از طرق مختلف برای رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ اختصاص دهند .

وی تاکید کرد: این کمک‌های مردمی جمع آوری شده در چارچوب قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل به صورت هدفمند سریع و با حفظ کرامت خانواده های نیازمند برای تامین نیازهای معیشتی و حمایت از آسیب دیدگان هزینه خواهد شد.