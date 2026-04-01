حضور میدانی و حماسی مردم وفاداری عمیق به آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قربان محمد اشعری با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسوولان کشور، از حضور آگاهانه و پرشور مردم در محکومیت جنایات استکبار جهانی تجلیل و تاکید کرد: این حضور حماسی، غیرت دینی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت و دست‌های آلوده استکبار جهانی که در این ایام به خون پاک مردم ایران آلوده شده، هرگز از یاد تاریخ و ملت بزرگ ایران نخواهد رفت.

فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: این جنایات نه تنها خللی در اراده پولادین امت اسلامی ایجاد نکرد، بلکه وحدت و همبستگی ملی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انسانی را بیش از پیش متبلور ساخت.

وی با بیان این که ایستادگی و مقاومت امروز، ادامه راه پرافتخار امام شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی است افزود: مردم شریف خراسان و دیار امام رضا (ع) با حضور پرشور خود در مساجد و خیابان‌ها و با بزرگداشت شهدای والامقام، فتنه دشمنان و اغتشاشگران را خنثی و ثابت کردند که این خطه همواره پناهگاه ارزش‌ها و سنگر ایمان و انقلاب است.