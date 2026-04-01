۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

حضور میدانی و حماسی مردم وفاداری عمیق به آرمان های انقلاب است

مشهد- فرمانده قرارگاه منطقه ثامن الائمه شمال شرق نیروی زمینی سپاه گفت: حضور میدانی و حماسی مردم غیرت دینی، تعهد انقلابی و وفاداری عمیق به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قربان محمد اشعری با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسوولان کشور، از حضور آگاهانه و پرشور مردم در محکومیت جنایات استکبار جهانی تجلیل و تاکید کرد: این حضور حماسی، غیرت دینی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت و دست‌های آلوده استکبار جهانی که در این ایام به خون پاک مردم ایران آلوده شده، هرگز از یاد تاریخ و ملت بزرگ ایران نخواهد رفت.

فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: این جنایات نه تنها خللی در اراده پولادین امت اسلامی ایجاد نکرد، بلکه وحدت و همبستگی ملی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انسانی را بیش از پیش متبلور ساخت.

وی با بیان این که ایستادگی و مقاومت امروز، ادامه راه پرافتخار امام شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی است افزود: مردم شریف خراسان و دیار امام رضا (ع) با حضور پرشور خود در مساجد و خیابان‌ها و با بزرگداشت شهدای والامقام، فتنه دشمنان و اغتشاشگران را خنثی و ثابت کردند که این خطه همواره پناهگاه ارزش‌ها و سنگر ایمان و انقلاب است.

