به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شش تکلیف مهم مالیاتی با سررسید پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵، از مودیان خواست در موعد مقرر نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام نمایند.
بر این اساس، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی (با تاریخ صدور اول فروردین تا پانزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵)، تا روز ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
همچنین روز ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت انجام ۵ تکلیف مهم دیگر مالیاتی شامل موارد زیر است:
اعتبار گواهیهای مالیاتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ (تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی هر کدام موخر است)؛
مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۴۰۴؛
مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که انقضای مهلت تسلیم آنها از ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ بوده است؛
مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم که انقضای بازه زمانی انجام آنها از 9 اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا 15 اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ بوده است؛
مهلت بارگذاری اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری (برای آن دسته از مودیان مشمول ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شروع سال مالی آنها در سال ۱۴۰۴ است، برای شش ماهه اول تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و یا چهار ماه پس از دوره زمانی ششماهه هرکدام موخر باشد).
گفتنی است تمدید مواعد انجام تکالیف قانونی ازجمله اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور برای تسهیل فضای کسبوکار در شرایط جنگ تحمیلی سوم بوده است.
