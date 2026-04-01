  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

پوستر سریال «کارآگاهان کوچک» منتشر شد؛ اولین سریال شبکه کودک

اولین سریال شبکه کودک به کارگردانی علی ملاقلی پور با ساختار مهیج و کارآگاهی و با مضمونی ملی این روزها روی آنتن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «کارآگاهان کوچک» به کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد ساخته شده است.

نویسندگان این سریال محسن ملکی و محمد حسین حقانی هستند.

این سریال ساختاری مهیج برای کودکان دارد و با ساختاری معمایی مضامین مختلفی از جمله ملی میهنی را هم به تصویر می‌کشد.

حمید ابراهیمی، امیر سهیلی، ندا مقصودی، فاطمه چمی بازیگران و کیان زال زر، محمدرضا خدری، سید مرتضی امیری و زینب راه پیما بازیگران خردسال سریال هستند.

پخش سریال از ۴ فروردین از شبکه کودک آغاز شده است و هر روز ساعت ۴ عصر روی آنتن می‌رود. تکرار سریال نیز ساعت ۸ شب پخش می شود.

عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • الناز IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      3 0
      پاسخ
      عالی هست سریالش به همتون پیشنهاد میکنم که هم ببينند و از دست ندن لطفا هزار ستاره هم براش کمه من هر روز مشتاق دیدنم
    • نازنین زهرا دهقانی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عالیه عالیه عالیه من ۱۲سالمه و عاشق همشونم ❤️❤️❤️😍😍😍😍🤷🏻‍♂️

    پربازدیدها

    پربحث‌ها