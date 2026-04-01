پوستر سریال «کارآگاهان کوچک» منتشر شد؛ اولین سریال شبکه کودک

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «کارآگاهان کوچک» به کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد ساخته شده است.

نویسندگان این سریال محسن ملکی و محمد حسین حقانی هستند.

این سریال ساختاری مهیج برای کودکان دارد و با ساختاری معمایی مضامین مختلفی از جمله ملی میهنی را هم به تصویر می‌کشد.

حمید ابراهیمی، امیر سهیلی، ندا مقصودی، فاطمه چمی بازیگران و کیان زال زر، محمدرضا خدری، سید مرتضی امیری و زینب راه پیما بازیگران خردسال سریال هستند.

پخش سریال از ۴ فروردین از شبکه کودک آغاز شده است و هر روز ساعت ۴ عصر روی آنتن می‌رود. تکرار سریال نیز ساعت ۸ شب پخش می شود.