پوستر سریال «کارآگاهان کوچک» منتشر شد؛ اولین سریال شبکه کودک

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «کارآگاهان کوچک» به کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد ساخته شده است.
نویسندگان این سریال محسن ملکی و محمد حسین حقانی هستند.
این سریال ساختاری مهیج برای کودکان دارد و با ساختاری معمایی مضامین مختلفی از جمله ملی میهنی را هم به تصویر میکشد.
حمید ابراهیمی، امیر سهیلی، ندا مقصودی، فاطمه چمی بازیگران و کیان زال زر، محمدرضا خدری، سید مرتضی امیری و زینب راه پیما بازیگران خردسال سریال هستند.
پخش سریال از ۴ فروردین از شبکه کودک آغاز شده است و هر روز ساعت ۴ عصر روی آنتن میرود. تکرار سریال نیز ساعت ۸ شب پخش می شود.
