راویان، مستندسازان و خبرنگاران نقش مهم در ماندگاری جنگ تحمیلی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با یکی از مستند سازان مردمی و جهادی فعال در حوزه جنگ رمضان، از تلاشهای مستندسازان،راویان، اهالی رسانه و خبرنگاران که به نوعی در ثبت، ضبط و ماندگاری جنایتهای وحشیانه رژیم امریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران اسلامی، پایداری، مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی مردم و دلیرمردان نیروهای مسلح در پاسداری از کشور تلاش میکنند، تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: در راستای حفظ و پاسداری از نظام و کیان و ارکان اسلامی هر ایرانی به نوبه خود وظایفی بر عهده دارد در این میان نقش هنرمندان و اهالی رسانه ثبت و ماندگاری ابعاد مختلف جنگ تحمیلی برای احقاق حقانیت نظام و انقلاب و انتقال آن به نسل های بعدی است.

وی افزود: بر اساس تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده موضوع مستندسازی و ثبت وقایع در جنگ رمضان در سه بخش و لایه طبقه بندی و انجام می شود که خبرنگاران، رسانه ها، حوزه هنری و صدا و سیما در مستندسازی و بحث روایتگری ایفای نقش نموده و رسالت خود را به بهترین شکل انجام میدهند.

به گفته معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در بحبوهه جنگ و تهاجمات ددمنشانه دشمنان با مدیریت و راهبری مقام عالی استان و همکاری و هم افزایی مدیران، اقدامات خوب و برنامه ریزی های دقیق در مباحث تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی، کمک به آسیب دیدگان از جنگ انجام شده است.