  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

راویان، مستندسازان و خبرنگاران نقش مهم در ماندگاری جنگ تحمیلی دارند

ارومیه - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر اهمیت ثبت وقایع و رویدادهای جنگ تحمیلی و مقاومت و ایثار تاکید کرد و گفت: مستندسازان و خبرنگاران نقش مهم در بازگویی این رخداد دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با یکی از مستند سازان مردمی و جهادی فعال در حوزه جنگ رمضان، از تلاشهای مستندسازان،راویان، اهالی رسانه و خبرنگاران که به نوعی در ثبت، ضبط و ماندگاری جنایتهای وحشیانه رژیم امریکایی - صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران اسلامی، پایداری، مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی مردم و دلیرمردان نیروهای مسلح در پاسداری از کشور تلاش میکنند، تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: در راستای حفظ و پاسداری از نظام و کیان و ارکان اسلامی هر ایرانی به نوبه خود وظایفی بر عهده دارد در این میان نقش هنرمندان و اهالی رسانه ثبت و ماندگاری ابعاد مختلف جنگ تحمیلی برای احقاق حقانیت نظام و انقلاب و انتقال آن به نسل های بعدی است.

وی افزود: بر اساس تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده موضوع مستندسازی و ثبت وقایع در جنگ رمضان در سه بخش و لایه طبقه بندی و انجام می شود که خبرنگاران، رسانه ها، حوزه هنری و صدا و سیما در مستندسازی و بحث روایتگری ایفای نقش نموده و رسالت خود را به بهترین شکل انجام میدهند.

به گفته معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در بحبوهه جنگ و تهاجمات ددمنشانه دشمنان با مدیریت و راهبری مقام عالی استان و همکاری و هم افزایی مدیران، اقدامات خوب و برنامه ریزی های دقیق در مباحث تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی، کمک به آسیب دیدگان از جنگ انجام شده است.

کد مطلب 6789092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها