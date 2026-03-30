  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۵

فرآیند انتخابات در آذربایجان غربی روند عادی خود را می‌گذراند

ارومیه - رییس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: با وجود تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار،خللی در انجام مراحل انتخاباتی بوجود نیامده و این فرآیند روند عادی خود را طی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی در این زمینه با بیان اینکه فرآیندهای قانونی انتخابات میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برابر زمان‌بندی تعیین شده در حال اجراست، افزود: با اتمام زمان بررسی صلاحیت داوطلبین در هیئت نظارت، نتایج حاصله امروز ۱۰ فروردین ماه توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه (نقده) به داوطلبین ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبینی که صلاحیت آنان احراز نشده است به مدت دو روز ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه فرصت خواهند داشت اعتراض خود را به هیات نظارت مستقر در شهرستان نقده، هیات نظارت استان و یا شورای نگهبان تحویل کنند.

آگهی اسامی نامزدهای میاندوره‌ای مجلس ۴ اردیبهشت منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها