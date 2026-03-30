به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی در این زمینه با بیان اینکه فرآیندهای قانونی انتخابات میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برابر زمان‌بندی تعیین شده در حال اجراست، افزود: با اتمام زمان بررسی صلاحیت داوطلبین در هیئت نظارت، نتایج حاصله امروز ۱۰ فروردین ماه توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه (نقده) به داوطلبین ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبینی که صلاحیت آنان احراز نشده است به مدت دو روز ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه فرصت خواهند داشت اعتراض خود را به هیات نظارت مستقر در شهرستان نقده، هیات نظارت استان و یا شورای نگهبان تحویل کنند.

آگهی اسامی نامزدهای میاندوره‌ای مجلس ۴ اردیبهشت منتشر خواهد شد.