حمله علیه مراکز علمی محکوم است؛ دانشگاه سمنان پای کار انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه سمنان بیانیه‌ای را در محکومیت جنایات دشمن علیه مراکز علمی صادر کرد، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ما استادان دانشگاه سمنان، در نهایت خشم انقلابی، اقدام ددمنشانه، خلاف اصول انسانی و اخلاقی و بزدلانه آمریکایی-صهیونی در حمله به کشور بزرگ و متمدن ایران اسلامی و بویژه دانشگاه های کشور را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

دانشگاه، مهد علم و دانش است و آسیب زدن و حمله وحشیانه به فضاهای آموزشی و پژوهشی، پرده از چهره‌ی ضدانسانی و ضدفرهنگی دشمنانِ زبون برداشت و نشان داد که دشمن آمریکایی-صهیونی، جایگاه رفیع علم، دانش، دانشمند و دانشجو را نمی داند و نمی فهمد.

بی شک، با همت مجدد دانشگاهیان، چراغ علم بیشتر از پیش پرفروغ خواهد بود و خاموش کردن چراغ علم زهی خیال باطل است که فقط در ذهن احمق هایی همچون ترامپ و جنایتکارانی همچون نتانیاهو می توان نشانه های آنرا دید.

ما استادان دانشگاه سمنان ضمن بیعت مجدد با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، با اعلام همبستگی و حمایت کامل با مردم شریف ایران اسلامی و بویژه پاسداران عزیز و همه حافظان جان، مال، آبرو و امنیت کشور، تأکید می‌ کنیم که جنایات رژیم آمریکایی و صهیونی در حمله به ایران اسلامی و دانشگاههای کشور شدیدا محکوم است.

از خداوند متعال، پیروزی رزمندگان و شکست دشمنان اسلام را خواهانیم.