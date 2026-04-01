نماز استغاثه امام زمان (عج) در تجمع مردمی دماوند اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب سی و دوم از عزاداری و راهپیمایی خودجوش مردم دماوند، مراسم پرشوری با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.
در شب ۱۲ ام فروردین ماه، تجمع عظیم مردمی دماوند در محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل و نیز خونخواهی شهید والامقام، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، با حضور حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، در میدان جهاد گیلاوند برگزار گردید.
در این تجمع باشکوه، مردم انقلابی با سر دادن شعارهای کوبنده، ضمن ابراز همدردی عمیق با شهادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بر استمرار مسیر آرمانهای والای انقلاب و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.
در بخشی از این مراسم، شرکتکنندگان با اقامه نماز استغاثه حضرت ولیعصر (عج)، برای تعجیل در ظهور منجی بشریت و پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی، با خالق خود به راز و نیاز پرداختند.
