به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجازی روسای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ فروردین ماه تشکیل شد.
در ابتدای جلسه تعدادی از معاونان و مدیران وزارت علوم تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه تحت مدیریت خود را برای هماهنگی بیشتر ارائه کرده و به سمع و نظر حضار رساندند. تعدادی از روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نیز نکته نظرات و دغدغههای خود را مطرح کردند که توسط مدیران وزارت عتف پاسخ داده شد.
دکتر سیمایی نیز ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان و سرداران، استادان و دانشجویان و همه شهروندان بی دفاع را تبریک و تسلیت گفته و فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، را گرامی داشت.
دکتر سیمایی از روسای دانشگاهها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری خواستند مانند زمان قبل جنگ، برنامههای بنیادی و اساسی برای پیشرفت علم و فناوری را پیگیری نمایند و با جدیت فعالیت خود در این دوران را پیگیری کنند. در این خصوص لازم است گزارش اقدامات به صورت دورهای به وزارت علوم منعکس شود.
تشکیل کمیتههای مشترک بین وزارت علوم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و دیگر نهادها از دیگر نکات مطرح شده توسط وزیر علوم بود که توجه دانشگاهها به این ظرفیت مورد تاکید ایشان قرار گرفت.
وزیر علوم توجه به تداوم آموزش پس از پایان تعطیلات نوروزی را ضروری دانسته و افزود: لازم است دانشگاهها براساس اطلاعیه اخیر وزارت علوم نسبت به برگزاری کلاسهای درسی و پیگیری امور آموزشی و پژوهشی اقدام نمایند. ایشان ضمن اولویت بندی منابع موجود، از روسای دانشگاهها خواستند یک یا دو کلاس در هر دانشکده را هوشمندسازی نمایند تا کیفیت آموزش ارتقاء یابد.
دکتر سیمایی در ادامه بر لزوم توجه دانشگاهها بر اجرای بندهای قانون جهش تولید اشاره کرد و افزود: در این خصوص برخی از دانشگاهها خوب عمل کردهاند که جای تقدیر دارد ولی لازم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالیِ دیگر نیز وارد میدان شوند.
وی به نقش دانشگاهها در دوران جنگ و پساجنگ اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ لازم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حوزههای صنعتی، فناوری و فرهنگی حامی جبهه جنگ باشند. هر دانشگاه بر اساس ماموریت خود وارد عمل شود و حمایت کامل خود را از این عرصه به نمایش بگذارد.
در دوران پساجنگ مسئولیت مراکز علمی و فناوری مضاعف است. یکی از وظایف اصلی دانشگاهها در آن برهه انجام مسئولیت اجتماعی و ادای دین خود به ملت و دولت است. انجام کارهای ملی و همکاری در بازسازی صنایع باید با سرعت بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
لزوم حمایت دانشگاهها از خانواده شهداء و آسیب دیدگان دانشگاهی و امکان اسکان همکارانی که محل زندگی آنها دچار تخریب شده است از دیگر تاکیدات وزیر علوم بود.
وزیر علوم تجاوز و جنایات دشمن در حمله به حریم علم و دانشگاه، و به شهادت رساندن جمعی از استادان، کارمندان و دانشجویان را به شدت محکوم کرد و لزوم انجام اقدامات حقوقی در عرصه بین المللی را ضروری دانست.
وزیر علوم بر لزوم مستندسازی از صحنه تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ساختمانها و مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهها تاکید کرده و افزود: باید بخشی از این ساختمانها به عنوان موزه جنایت دشمن حفظ شود. هر چند بازسازی ها باید صورت گیرد ولی در برداشت آوار و پاکسازی صحنه تجاوز دشمن نباید تعجیل کرد.
وی حضور خبرگزاریهای خارجی با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل حادثه و تهیه مستندات رسانهای برای مخابره به دنیا را از دیگر اقدامات مناسب در این خصوص دانست و تاکید کرد که دانشگاهها در این خصوص همکاریهای لازم را بعمل آورند.
