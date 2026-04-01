۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۹

بقائی: برای هر سناریویی آماده هستیم

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با شبکه Republic TV هند گفت که نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی از جمله حمله زمینی کاملا آماده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با شبکه Republic TV هند گفت که نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی از جمله حمله زمینی کاملا آماده‌ است.

او همچنین گفت: هر زمان که آمریکایی‌ها درباره دیپلماسی صحبت می‌کنند، همه باید با تردید به آن نگاه کنند.

بقائی تأکید کرد: در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد. اما یک چیز روشن است: پیام‌هایی که از طریق میانجی‌ها دریافت کرده‌ایم، نشان‌دهنده خواسته‌های حداکثری و غیرمنطقی آنهاست. به همین دلیل ایرانی‌ها با تردید زیادی به این پیام‌ها نگاه می‌کنند. آنچه اکنون انجام می‌دهیم این است که اجازه ندهیم هیچ چیزی ما را از وظیفه مقدس دفاع از سرزمین و حاکمیت‌مان منحرف کند.

    • یک نفر از مردم IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      پایان جنگ علیه ایران منوط به پایان دادن کامل جنگ در منطقه پیگیری کامل و تحقق طرح صلح غزه تصویب دولت مستقل فلسطینی آزادسازی وجلوگیری از شهرک سازی در اراضی فلسطینی عقب نشینی اسرائیل از اراضی کشورهای منطقه رفع تحریم ایران و پرداخت خسارت و تصویب کلیه موارد در سازمان ملل
    • زینب بانو IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      در شرایطی که ذخایر تسلیحاتی اسراییل رو به اتمام است و خطر فروپاشی اجتماعی در آن منطقه بیش از پیش تقویت شده است سخن از هرگونه مذاکره و آتش بس خیانت به ملت ایران است
    • ایرانی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دولت آمریکا مسول همه جنایتهاست.وبایدغرامت پرداخت کنه.چون آنها دوباردرمذاکرات به ماحمله کردند.دیگه چه اعتمادی باقی مونده.به سگ هلال احمر میشه اعتمادکردامابه امریکانه..بایدازمنطقه بیرون بره.نتانیاهوی جنایتکاربایدمجازات بشه.ترامپ اصلا قابل اعتماد نیست شعارش اول اسراییل هست.وماهیچ باجی به امریکانمیدیم..خسته نباشی به آقای بقایی..

