بقائی: برای هر سناریویی آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در گفتوگو با شبکه Republic TV هند گفت که نیروهای مسلح ایران برای هر سناریویی از جمله حمله زمینی کاملا آماده است.
او همچنین گفت: هر زمان که آمریکاییها درباره دیپلماسی صحبت میکنند، همه باید با تردید به آن نگاه کنند.
بقائی تأکید کرد: در حال حاضر اصلاً مذاکرهای بین ایران و آمریکا وجود ندارد. اما یک چیز روشن است: پیامهایی که از طریق میانجیها دریافت کردهایم، نشاندهنده خواستههای حداکثری و غیرمنطقی آنهاست. به همین دلیل ایرانیها با تردید زیادی به این پیامها نگاه میکنند. آنچه اکنون انجام میدهیم این است که اجازه ندهیم هیچ چیزی ما را از وظیفه مقدس دفاع از سرزمین و حاکمیتمان منحرف کند.
