لزوم انسجام ملی برابر دشمنان؛ نیروهای مسلح در اوج اقتدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی چهارشنبه شب در تجمع ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی مردم شهرستان آمل با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال خسته‌کردن مردم و ایجاد شکاف در میان آنان بوده‌اند، اظهار داشت: با وجود این توطئه‌ها، ملت ایران با بصیرت و آگاهی در صحنه حضور دارد و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.

وی افزود: در تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکردی مبتنی بر ایستادگی حاکم است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا سازشی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در میدان حضور دارند و به گفته مسئولان نظامی، کشور به مراحل مهمی از تحقق پیروزی نزدیک شده است.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و توان جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موشکی و پهپادی این جبهه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تحولات اخیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته است.

وی با مرور اقدامات دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون گفت: از جنگ تحمیلی گرفته تا ایجاد آشوب‌های مختلف، همواره تلاش شده انقلاب اسلامی تضعیف شود، اما با ایستادگی مردم و فداکاری شهدا، این مسیر ادامه یافته و نظام اسلامی امروز در جایگاه مستحکمی قرار دارد.

حجت‌الاسلام زارعی در پایان با قدردانی از صبر و مقاومت مردم تأکید کرد: ملت ایران همچنان با حضور در صحنه‌های مختلف، حمایت خود از آرمان‌های انقلاب را نشان داده و در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد.