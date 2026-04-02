هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه تیتک، از چند روز قبل دچار اختلال شده و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در تحویل دارو و شیرخشک به بیماران شده بود.

وی با اشاره به تأیید این اختلال از سوی سازمان غذا و دارو، افزود: با توجه به بروز این مشکل و برای اینکه بیماران برای دریافت دارو و شیرخشک دچار مشکل نشوند، تصمیم گرفته شد که اطلاعات بیمار به همراه کُد ملی آنها و کُد دارو یا شیرخشک، توسط داروخانه ثبت شود تا در زمان مقتضی این اطلاعات در اختیار بیمه‌ها یا سازمان غذا و دارو قرار بگیرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط، کار برای داروخانه‌ها سخت شده است؛ زیرا ثبت اطلاعات به این شکل، زمان‌بر بوده ولی هیچ مشکلی متوجه بیماران نبوده و شاید کار برای آنها تسهیل هم شده باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نسخه کاغذی بیماران نیز پذیرفته می شود، تصریح کرد: با توجه به سختی کار برای ثبت اطلاعات، داروخانه‌ها فقط یک قوطی شیرخشک می دهند. البته این امکان برای تهیه دوباره شیرخشک بعد از مصرف؛ برای شهروندان فراهم است و ما هیچ مشکلی بابت شیرخشک نداریم.

وی با اظهار بی اطلاعی از زمان رفع اختلال در سامانه تیتک، گفت: تیتک، سامانه قابل قبولی است اما باید زیرساخت‌های آن به گونه‌ای تقویت شود که در شرایط بحرانی هم بتواند پاسخگو باشد.

در همین حال، سازمان غذا و دارو با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌ها اعلام کرده است: با توجه به شرایط اضطرار پیش آمده و قطعی سامانه استعلام شناسه رهگیری کالای سلامت محور (تیتک)، تا زمان رفع مشکل، داروخانه ها می بایست اقدام به تهیه فایل اکسل جهت ثبت دارو و ثبت شیرخشک نماید.

در خصوص ثبت شیرخشک، مطابق دستور سازمان غذا و دارو، تحویل یک قوطی به مراجعه کننده و محاسبه مبلغ به صورت آزاد اقدام و اطلاعات در فایل اکسل ثبت و پس از رفع مشکل سامانه تیتک، ثبت بارکد در سامانه صورت پذیرفته و مابه التفاوت یارانه به بیمار پرداخت گردد.

در خصوص سایر داروهای دارای الزام به ثبت با توجه به حذف الزام به ثبت بارکد در سامانه سازمان بیمه گر، ثبت نسخه به صورت بیمه ای همچون گذشته در سامانه بیمه مربوطه انجام و اطلاعات بیمار و UID داروی تحویلی در فایل اکسل ذخیره و پس از رفع مشکل سامانه بارکد دارو در سامانه تیتک ثبت گردد.