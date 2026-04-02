حافظ امنیت غرب تهران در روز طبیعت همراه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فرارسیدن روز طبیعت و لزوم تأمین نظم و امنیت شهروندان، از اجرای طرح‌های ویژه انتظامی و ترافیکی در تفرجگاه‌ها و پارک‌های غرب استان تهران خبر داد.

علیزاده با تأکید بر اینکه پلیس همواره حافظ امنیت و دوستدار طبیعت است، اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده شهروندان در روز طبیعت، پلیس غرب استان تهران با بهره‌گیری از تمامی امکانات و استقرار نیروهای انتظامی، راهور و پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس، تمهیدات لازم را برای برقراری نظم و روانسازی ترافیک در سطح شهرستان‌های غرب استان تهران فراهم کرده است.

وی افزود: هدف ما ایجاد فضایی ایمن و آرام برای بهره‌برداری شهروندان از مواهب طبیعی و بهار طبیعت است تا مردم بتوانند در این روز سنتی و فرهنگی، ساعات خوشی را در کنار خانواده سپری کنند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و ترافیکی، همکاری لازم را با مأموران پلیس داشته باشند و از رهاسازی زباله در طبیعت خودداری کنند.