۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

هشدار جدی پلیس سمنان: برخورد بدون اغماض با سلب‌کنندگان آسایش عمومی

هشدار جدی پلیس سمنان: برخورد بدون اغماض با سلب‌کنندگان آسایش عمومی

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه روز طبیعت قرار است برای خانواده‌ها روز شادی و همبستگی باشد، گفت: این روز برای هنجارشکنان اصلاً خوش نخواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از گشت جاده ای ۱۳ فروردین ماه سمنان با اشاره به فرا رسیدن روز طبیعت، بر نقش مهم همدلی و همراهی شهروندان با پلیس در برقراری نظم و امنیت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضور خانواده‌ها در تفرجگاه‌ها جلوه‌ای از نشاط و همبستگی اجتماعی است، افزود: امنیت پایدار تنها در سایه مشارکت و همکاری مردم با پلیس محقق می‌شود و این تعامل، ضامن آرامش عمومی در روز طبیعت خواهد بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با دعوت از شهروندان برای رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه که موجب سلب آسایش عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

تقدیسی همچنین از شهروندان خواست با احساس مسئولیت اجتماعی، پلیس را در انجام مأموریت‌های خود یاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق پل‌های ارتباطی به پلیس اطلاع دهند.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی در سراسر استان تصریح کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم حضور دارد تا روزی ایمن، آرام و به‌یادماندنی برای همگان رقم بخورد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از برخورد جدی و بدون مماشات با هنجار شکنان ۱۳ بدر در سراسر استان خبر داد و با آرزوی روزی خوش برای شهروندان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی مردم و رعایت قوانین، شاهد برگزاری روز طبیعتی همراه با آرامش، امنیت و احترام به حقوق دیگران باشیم.

