به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم موج نود به اجرا در آمد و زیرساخت‌های جنایت و ترور در منطقه با قدرت منهدم شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

در ادامه موج ممتد، ادامه دار و کابوس وار نود عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک " یا من هو شدید العقاب " و تقدیم به همه خانواده های محترم ایران زمین و در پاسخ به جنایت های ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا در ترور و حمله به شهرهای میهن اسلامی، نقاطی در پایگاه های هوایی «تل نوف، پالماخیم، بن گورین» و مراکز تجمع نیروهای نظامی در «تل‌آویو، حیفا، ایلات، نقب و بئرالسبع» به همراه پایگاه های ارتش آمریکا در «احمد الجابر» و «علی السالم» و «الخرج» با موشک های بالستیک سنگین و پهپادهای تهاجمی مورد هدف و انهدام قرار گرفتند.

سامانه رادار هشدار سریع در پایگاه الظَفره امارات نیز مورد اصابت دقیق و انهدام کامل قرار گرفت.

شب گذشته شب کابوس واری برای نیروی هوایی ارتش‌های تروریستی آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی بود.

انهدام زیرساخت‌های جنایت و ترور در منطقه با قدرت ادامه دارد.