به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فلاحی پور که مهمان کامران نجفزاده در «برمودا» شده بود درباره تکنیک استفاده از زبان بدن در بازیگری گفت: یکی از بهترین ها در این حوزه و در امر بازیگری که کلامش به دل مردم مینشست و واقعا نقش را از اعماق جانش ایفا میکرد خسرو شکیبایی بود. او میدانست که چطور باید با مردم ارتباط بگیرد.
وی اضافه کرد: در «شب دهم» تمام تلاشم را کردم که با بند بند وجودم آن نقش را ایفا کنم و بعد از گذشت سال ها فکر می کنم در آن موفق بوده ام. به نوعی سعی کردم بهترین خودم باشم تا به دل مردم بنشیند.
فلاحی پور درباره شهر تهران که این روزها درگیر جنگ است بیان کرد: به تهران دوست داشتنی و به صفا و صمیمیت و مهربانی مردمش دل باخته ام. مردم ما هیچ نقابی ندارند و هر آنچه هست ناشی از مهر آن هاست. اصلا نمیشود عاشق بود و کتمان کرد، نمیشود مهربان و اهل دل باشید و این همه شعف مردم را با چشم دل و جان نبینید.
وی درباره تاثیر نقش در زندگی عنوان کرد: نقش ها معمولا در شخصیت بازیگرها اثرگذار هستند یعنی آن خوبی نقش یا بدی کاراکتر تا مدتها بازیگر را درگیر میکند، گاهی با خودم میگویم یاد روزهایی که اصلا آدمها برای هم نقش بازی نمیکردند بخیر! آدمها نیاز به عشق دارند حالا این عشق چه آسمانی باشد و چه زمینی آنها را از حصار خودشان بیرون میکشد.
از انتقاد به پایانهای باز تا مافیای بازیگری
وی در بخش دیگر درباره فیلم هایی با پایان باز گفت: یک نوع از قصه ها را در سینما داریم که به پایان باز عادت کرده است. این پایان باز هم میتواند نوعی از داستان باشد ولی نباید اینقدر بی حد و حصر رواج پیدا کند گویا که فیلمنامهنویس فقط میخواهد خودش را خلاص کند در حالی که اوج و فرود هم یک هنر است.
فلاحی پور درباره مافیای بازیگری نیز گفت: ما حلقههای بسته بازیگری را داریم که شده است مافیای بازیگری و کار گروهی هر چند که درآمدزایی فوق العاده ای دارد اما خوب نیست که وارد این مافیا بشوید! این نگاه به حدی شده که حتی به کارگردان هم اجازه انتخاب بازیگر را نمیدهد.
وی درباره لزوم نقد سینما اظهار کرد: سینمای ما امثال مسعود فراستی را میخواهد، هر چند که در نقد بی رحم باشد چون در شرایط فعلی حتی باید بعضی داستانها را با تبر زد نه اینکه فقط با قیچی برید. برخی در سینمای ما غوره نخورده مویز شده اند و گاهی اینقدر نقد از سوپراستارها سخت شده که تا نقدشان می کنید، دشمنت میشوند! در حالی که میبینیم خود این مافیا گاهی به ضرر خودشان میشود.
پرویز فلاحی پور با ذکر اینکه تخصص باید مقدم بر همه چیز باشد، گفت: بازیگر باید خاک صحنه بخورد نه اینکه صرفا با پولشویی بخواهد وارد هنر شود. ما امثال علی نصیریان، عزت الله انتظامی و... را داشته ایم که لحظه را بازی کرده اند یعنی بیننده مجذوب آن ها میشده چون غرق در نقش خود بوده اند ولی امروزه پیدا شدن چنین شخصیت هایی نادر است.
فصل سوم «برمودا» با تهیهکنندگی مهدی مینایی و اجرای کامران نجفزاده در ایام نوروز ۱۴۰۵ هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش میشود.
