خانه موسیقی در ارتباطی دوسویه به نتیجه می رسد

مصطفی کمال پورتراب با بیان این مطلب در خصوص چگونگی فعالیت هریک از کانون های 9 گانه تخصصی خانه موسیقی گفت : برای انجام فعالیت های مستمر و سازنده درجهت اعتلای هنر موسیقی بایستی امکانات لازم هم از جهت مالی و هم از جنبه معنوی در اختیار هیئت مدیره هریک از این کانون ها باشد تا با دستی باز مجموع فعالیت کانون های مربوطه را پیش ببرند واین درحالی است که در شرایط فعلی هریک از کانون ها منفعل و خنثی هستند و هیچ طرح و برنامه ای را ارائه نمی کنند.

رییس کانون مدرسان در ادامه خاطرنشان کرد : برخی از اعضای هریک از کانون ها در شهرستان ها زندگی می کنند و امکان حضور و یا دسترسی به نشست هایی که برگزار می شود را ندارند و از سوی دیگر خانه موسیقی امکانی برای حضور آنها و یا ارائه سرویسی مناسب برای آگاهی از کم و کیف جریان های پیش آمده در این نهاد صنفی را برای آنها فراهم نمی کند؛ در نتیجه از هیچ رویدادی مطلع نمی شوند در گذشته نشریه ای وجود داشت که برای همه اعضا فرستاده می شد و هریک از آنها به نوعی از برنامه های خانه آگاه می شدند؛ البته در حال حاضر مجموع حوادث و رویداهای خانه را از طریق سایت خانه موسیقی به اطلاع همه می رسانند ولی باید توجه داشت که همه اعضا به اینترنت دسترسی ندارند .

عضو شورای عالی خانه موسیقی در ادامه خاطرنشان کرد : متاسفانه تصور اغلب اعضا درخصوص فعالیت های خانه موسیقی معطوف به بیمه هنرمندان است و اعضا گمان می کنند تنها وظیفه خانه موسیقی تامین نیازهای رفاهی آنها مانند بیمه و مسائلی از این دست است اما واقعیت این است که چنین خدماتی بخش کوچکی از فعالیت های خانه موسیقی را تشکیل می دهد و هریک از اعضای خانه موسیقی در جهت اعتلای این نهاد صنفی باید قدم های شایسته ای را بردارند و برای رسیدن به این منظور بایستی کانون های 9 گانه خانه موسیقی بیش از گذشته فعال شوند .