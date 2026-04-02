توزیع ۱۰ هزار کیسه چندبارمصرف در کردستان همزمان با روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد زندی اظهار کرد: همزمان با روز طبیعت (۱۳ بدر)، محیطبانان و کارشناسان این اداره کل با حضور در تفرجگاهها و مبادی خروجی شهرهای استان، اقدام به توزیع کیسههای چندبارمصرف میان مردم کردند.
وی افزود: روز طبیعت یکی از پرترددترین ایام سال در عرصههای طبیعی است و تلاش شد با حضور میدانی، ضمن توزیع کیسهها، پیام حفاظت از محیط زیست به صورت مستقیم به خانوادهها منتقل شود.
وی بیان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش حجم زبالههای رهاشده در طبیعت و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در میان شهروندان در روزهای پرجمعیت است.
زندی ادامه داد: در کنار این اقدام، کارشناسان آموزشهای کوتاهی در زمینه تفکیک پسماند، کاهش مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف و ضرورت بازگرداندن طبیعت به حالت اولیه پس از ترک محل ارائه کردند.
وی یادآور شد: این برنامه در شهرستانها و مناطق گردشگری استان از جمله آبیدر، پارک کوهستانی مریوان، منطقه گردشگری هورامان سروآباد و حاشیه سدهای بانه، سقز و دیواندره اجرا شد و با استقبال خانوادهها همراه بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: روز انس با طبیعت فرصت مناسبی برای آموزش مفاهیم زیستمحیطی به کودکان و نوجوانان است تا بدانند طبیعت سرمایه مشترک نسلها و خانه دوم انسانهاست و حفظ پاکیزگی آن، نشانه احترام به حقوق دیگران و قدردانی از نعمتهای الهی است.
