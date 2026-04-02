ایروانی: تهدیدات ترامپ مصداق قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: این تهدیدات به‌صراحت ناظر بر هدف‌گیری و تخریب گسترده اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایالات متحده مسئولیت کامل حقوقی بین‌المللی تمامی پیامدهای ناشی از این تهدیدات غیرقانونی و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.

ایروانی تصریح کرد: چنین اعمال متخلفانه بین‌المللی در صورت تحقق، موجب مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و نیز مسئولیت کیفری فردی اشخاصی خواهد شد که در طراحی، صدور دستور یا اجرای آن‌ها مشارکت داشته‌اند و می‌بایست مورد پاسخگویی قرار گیرند.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوع خود و ضمن اشاره به مکاتبات پیشین پیرامون جنگ تجاوزکارانه جاری توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب را جهت اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت در خصوص حمله‌ای جان‌سوز و فاجعه‌بار که امروز توسط متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی علیه مؤسسه پاستور که قدیمی‌ترین و معتبرترین مرکز تحقیقاتی و بهداشت عمومی در خاورمیانه بود و با همکاری مؤسسه پاستور پاریس در سال ۱۹۲۰ تأسیس‌ شده بود، اعلام می‌دارم. این اقدام صرفاً یک جنایت جنگی در چارچوب یک جنگ غیرقانونی نیست؛ بلکه تعرضی وحشیانه به ارزش‌های بنیادین انسانی محسوب می‌گردد.

هم‌زمان، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در کنار حملات جاری این کشور و رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان، اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی از جمله به پل‌ها، به صدور تهدیدات صریح مبنی بر تخریب زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است. در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، وی علناً تهدید نمود که «به‌شدت به ایران ضربه خواهد زد»، «آن‌ها را به عصر حجر بازخواهد گرداند»، و «تمامی نیروگاه‌های تولید برق آن‌ها را… به‌شدت و احتمالاً به‌صورت هم‌زمان هدف قرار خواهد داد». این اظهارات شرم‌آور در ادامه مواضع پیشین وی در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ مطرح گردید که طی آن هشدار داده بود در صورت عدم حصول توافق فوری با ایران، ایالات متحده «زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی ایران، از جمله نیروگاه‌های برق، تأسیسات نفتی، جزیره خارک و تأسیسات آب‌شیرین‌کن را منفجر کرده و به‌طور کامل نابود خواهد کرد». همچنین در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ نیز وی تهدید کرده بود که نیروگاه‌های برق ایران را «هدف قرار داده و نابود خواهد کرد، و از بزرگ‌ترین آن آغاز خواهد نمود.»

اظهارات رئیس‌جمهور ایالات متحده مصداق روشن، مستقیم و علنی وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایات جنگی وفق حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشد. این تهدیدات به‌صراحت ناظر بر هدف‌گیری و تخریب گسترده اشیای غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی است.

ایالات متحده مسئولیت کامل حقوقی بین‌المللی تمامی پیامدهای ناشی از این تهدیدات غیرقانونی و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. چنین اعمال متخلفانه بین‌المللی در صورت تحقق، موجب مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و نیز مسئولیت کیفری فردی اشخاصی خواهد شد که در طراحی، صدور دستور یا اجرای آن‌ها مشارکت داشته‌اند و می‌بایست مورد پاسخگویی قرار گیرند.

در واکنش به این تهدیدات و حملات عامدانه و غیرقانونی، و در شرایط استمرار قصور شورای امنیت در ایفای مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران هیچ گزینه‌ای جز اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ندارد. جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم و متناسب را جهت صیانت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، تأمین امنیت مردم خویش و حفاظت از منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و میان اعضاء توزیع گردد.

امیر سعید ایروانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد