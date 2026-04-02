۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

امدادرسانی به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

امدادرسانی به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی طی روز طبیعت در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث ۱۱ نفر مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی طی روز طبیعت در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۱۱ نفر را رقم زده است.

وی به حادثه رانندگی انحراف سواری پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۲ جاده ایوانکی به آبسرد اشاره کرد و افزود: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که حادثه دیدگان از اتباع خارجی بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان به حادثه واژگونی کوییک کیلومتر ۲۷ محور آرادان- سرخه اشاره کرد و اظهار داشت: به دو مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

باغبان از انحراف سواری پراید و برخورد آن با تپه کیلومتر ۱۸۵ محور سبزوار- میامی به عنوان دیگر حادثه مهم رانندگی یاد کرد و افزود: چهار مصدوم حادثه امداد های لازم را دریافت کردند.

وی با تاکید بر اینکه حوادث فوتی نداشتند، اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوشی را برای خود و همراهان در آخرین روز تعطیلات رقم بزنند.

کد مطلب 6789961

    • آرمان IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دراین وضعیت جنگی وبه شهادت رسیدن هموطنان عزیزمان،تصادفات هم قوزبالاقوز شده اند.ازرانندگانی که به هردلیل وحشیانه رانندگی میکنندوموجب تصادفات میشوند خواهش میکنم دررانندگی جوگیرنشوند گازدادن وسیله نقلیه وحرکات نمایشی برای جلب توجه هنرنیست بلکه نشانه ابتذال شخصیت وریزمغزی ست وقطعا دیداجتماع به افرادی مانندشما باکراهت وانزجاراست.اگرمیخواهیدشجاعت خودرا اینگونه به رخ بکشیدبدانیدکه این جهالت محض است.شجاعت درمیدان مبارزه با متجاوزان زورگو وقاتلان ملت به اثبات میرسد.

