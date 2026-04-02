۱۱۰۴ خودروی آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صفاری در این زمینه گفت: با توجه به اعلام ادارهکل بیمه ایران استان، تا ۱۲ فروردین سال جاری از تعداد ۱۱٠۴ خودروی آسیبدیده بر اثر وضعیت جنگی در سطح استان بازدید به عمل آمده و ارزیابیهای لازم انجام شده است.
وی گفت: ارزیابی خسارتهای تجاوز رژیم صهیونی_آمریکایی در استان توسط کارشناسان تداوم دارد.
صفاری ادامه داد: ارزیابیهای انجام شده در حال طی مراحل قانونی و اداری برای جبران خسارت است.
وی افزود: شهروندانی که تاکنون موفق به ثبت خسارت وارده بر خودروی خود نشدهاند، به پایانه خسارت بیمه ایران در ارومیه و شعب بیمه ایران در شهرستانهای آذربایجان غربی مراجعه کنند.
