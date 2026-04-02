روسیه خطاب به آمریکا و اسرائیل: دست از «بازی با آتش» بردارید

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت گفت: «تشدید بی‌سابقه خشونت در خاورمیانه متاسفانه کشورهای دوست فدراسیون روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

وی افزود که مسکو نمی‌تواند با «اظهارنظرهای یک‌جانبه» برخی اعضای شورای امنیت موافقت کند؛ اظهاراتی که کاملا در راستای «تمایل بیش از حد نیروهای غیرمنطقه‌ای» برای بهره‌برداری و کسب سود از گسترش «کانون‌های مزمن بی‌ثباتی در منطقه» قرار دارد.

سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: «واضح است که وضعیت فعلی، نتیجه مستقیم یک اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل ایالات متحده و اسرائیل علیه قلمرو حاکمیتی ایران است.»

نبنزیا خاطرنشان کرد: واشنگتن و تل آویو «نمی‌توانستند از تأثیرات بسیار جدی این اقدام نظامی خود بر کشورهای منطقه بی‌اطلاع باشند.»

سفیر روسیه در سازمان ملل، خواستار توقف سریع همه درگیری ها شد و تاکید کرد که مسکو آماده است تا با احترام به قوانین بین‌المللی، در تلاش برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک کمک کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و شورای امنیت گفت: «زمان آن رسیده است که این بازی خطرناک بازی با آتش را متوقف کنیم.»