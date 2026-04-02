  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۸

روسیه خطاب به آمریکا و اسرائیل: دست از «بازی با آتش» بردارید

روسیه خطاب به آمریکا و اسرائیل: دست از «بازی با آتش» بردارید

«واسیلی نبنزیا» سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل خواستار توقف تمامی درگیری ها در منطقه خاورمیانه شد و خطاب به آمریکا و اسرائیل گفت: «بازی با آتش» را متوقف کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت گفت: «تشدید بی‌سابقه خشونت در خاورمیانه متاسفانه کشورهای دوست فدراسیون روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

وی افزود که مسکو نمی‌تواند با «اظهارنظرهای یک‌جانبه» برخی اعضای شورای امنیت موافقت کند؛ اظهاراتی که کاملا در راستای «تمایل بیش از حد نیروهای غیرمنطقه‌ای» برای بهره‌برداری و کسب سود از گسترش «کانون‌های مزمن بی‌ثباتی در منطقه» قرار دارد.

سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: «واضح است که وضعیت فعلی، نتیجه مستقیم یک اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل ایالات متحده و اسرائیل علیه قلمرو حاکمیتی ایران است.»

نبنزیا خاطرنشان کرد: واشنگتن و تل آویو «نمی‌توانستند از تأثیرات بسیار جدی این اقدام نظامی خود بر کشورهای منطقه بی‌اطلاع باشند.»

سفیر روسیه در سازمان ملل، خواستار توقف سریع همه درگیری ها شد و تاکید کرد که مسکو آماده است تا با احترام به قوانین بین‌المللی، در تلاش برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک کمک کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و شورای امنیت گفت: «زمان آن رسیده است که این بازی خطرناک بازی با آتش را متوقف کنیم.»

کد مطلب 6790055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      3 1
      پاسخ
      روسیه مگه متحد ما نیست؟ عمو پوتین چرا هیچ کمکی نمیکنه؟!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها