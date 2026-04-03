روسیه خواستار اقدام جمعی برای حل فوری بحران غرب آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید بحران در غرب آسیا، روسیه خواستار اتخاذ رویکردی جمعی برای حل و فصل فوری این درگیری‌ها شد.

«سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، در دیدار با وزیر خارجه مصر در مسکو، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت منطقه، بر لزوم اقدام فوری کشورهای درگیر و جامعه بین‌الملل برای پایان دادن به تنش‌ها، به ویژه در ارتباط با ایران، تأکید کرد.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، نیز در دیداری جداگانه با وزیر خارجه مصر، آمادگی مسکو را برای انجام هرگونه اقدام لازم جهت بازگشت ثبات به خاورمیانه اعلام کرد.

وی همچنین در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع، بر ضرورت توقف فوری جنگ و تأثیر منفی بحران کنونی بر امنیت انرژی جهانی تأکید کرد.

از سوی دیگر، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، نسبت به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در خصوص پایان جنگ علیه ایران ابراز تردید کرد و بیان داشت که وضعیت کنونی خاورمیانه باید هر چه سریع‌تر از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز به سرانجام برسد تا از پیامدهای منفی بیشتر جلوگیری شود.