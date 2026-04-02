واژگونی خودرو در ورامین دو مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش یک دستگاه خودرو پژو سواری در خیابان ۱۵ خرداد ورامین دچار حادثه واژگونی شد.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، این حادثه که علت آن هنوز به طور دقیق مشخص نیست، منجر به مصدومیت دو نفر شد، بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی شامل اورژانس و هلال احمر به محل اعزام شدند.

مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شده‌اند، هنوز از هویت دقیق مصدومان و وضعیت جسمانی آنها گزارشی منتشر نشده است.

کارشناسان پلیس راهور نیز برای بررسی علت حادثه در محل حضور یافته‌اند.