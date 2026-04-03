به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز جمعه در اکثر نقاط استان سمنان جوی پایدار را شاهد خواهیم بود در اغلب نقاط از سوی کارشناسان هواشناسی، آسمانی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است.

برای مرکز استان سمنان در این آخرین روز تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵ آسمانی صاف تا قسمتی ابری، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد شدید و گرو خاک پیش بینی شده است.

برای شاهرود نیز آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد شدید و کاهش دمای هوا در بعد از ظهر پیش بینی می شود موضوعی که در دامغان هم تقریباً صادق است.

در دامغان هم شاهد افزایش ابر و وزش باد شدید تا بعد از ظهر جمعه خواهیم بود در میامی آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر پیش بینی شده است برای کالپوش رگبار پراکنده باران را در ساعات بعد از ظهر خواهیم داشت.

در مهدیشهر نیز آسمان ابری همراه با وزش باد شدید و احتمال رعد و برق و رگبار در ارتفاعات پیش بینی شده است در گرمسار آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و گرد و خاک خواهد بود این وضعیت در ایوانکی هم به صورت مشابه دیده می شود.

از آنجا که سرعت وزش باد در مناطقی از استان سمنان مانند شهرستان دامغان و سمنان و حتی شاهرود قدری شدید است از مسافران نوروزی که در مسیر بازگشت از سفر هستند توصیه شده کمال احتیاط را داشته باشند زیرا این بادها می تواند با یک سهل انگاری خودروهای در حرکت با سرعت بالا را دچار مخاطره کنند. برای فردا شنبه در اکثر نقاط استان سمنان جوی آرام و پایدار پیش بینی می شود.