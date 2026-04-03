به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، بر ضرورت رویکرد فعال و برنامه‌محور دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ برای کاهش زمینه‌های وقوع جرم تأکید شد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری همواره نخستین و مؤثرترین راهبرد در صیانت از امنیت اجتماعی است، بیان کرد: در آغاز سال جدید، لازم است همه بخش‌ها با انسجام و نگاه آینده‌محور به سمت برنامه‌های عملیاتی و قابل پایش حرکت کنند تا بتوانیم جلوی بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها را پیش از تبدیل‌شدن به پرونده قضایی بگیریم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مأموریت‌های حوزه پیشگیری باید منطبق بر نیازهای واقعی استان طراحی شود، افزود: احصای دقیق آسیب‌ها، ارتباط مستمر با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سال‌های گذشته، از الزامات اصلی برنامه‌ریزی امسال است.

حجت‌الاسلام شهواری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه معاونت پیشگیری، خواستار استمرار اجرای برنامه‌های پیشین و تقویت همکاری بین‌بخشی با نهادهای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شد.