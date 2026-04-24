به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز، در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع هرمز برگزار شد، با اشاره به رویداد طبس و تکرار آن در اصفهان، اظهار داشت: امکانات و تجهیزات آمریکا که برای یک عملیات نظامی بزرگ طراحی شده بود، نابود شد و این نشان می‌دهد که پشتیبان ملت مقاوم ایران اسلامی، خداوند متعال است که نصرت الهی شامل حال این ملت شده است.

وی افزود: با این مقاومت، نصرت‌های الهی در پیش است و معجزه طبس و شهرضای اصفهان پایانی ندارد.

امام جمعه هرمز، هجرت امام رضا (ع) به ایران را نقطه عطفی در تاریخ تشیع و هویت ایرانی-اسلامی دانست و گفت: مرز جغرافیایی شیعه از حجاز به ایران منتقل شد و این رویداد زمینه‌ساز تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عظیمی گردید. فرهنگ علوی در ایران ترویج یافت، هویت شیعی جان گرفت و ایران به خانه اهل‌بیت (ع) تبدیل شد و امروز ایران اسلامی کانون صدور فرهنگ ناب محمدی به جهان است.

رستاخیز با اشاره به روز آزادسازی هرمز و روز ملی خلیج فارس، پیامی قاطع به آمریکا صادر کرد: همانگونه که پرتغالی‌ها را که روزی بزرگترین صنعت کشتیرانی دنیا را داشتند از هرمز و خلیج فارس اخراج کردیم، امروز مصمم هستیم که شما را از دریای عمان و حتی دریای سرخ اخراج کنیم و به امپراتوری کاذب شما پایان دهیم.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ترویج بدبینی، شایعه‌پراکنی و تخریب اتحاد ملی، از مردم و مسئولان خواست تا هوشیار باشند و اضافه کرد: الحمدلله مسئولان با پیام وحدت، نقشه دشمن را نقش بر آب کردند و مردم متحدتر شدند.

امام جمعه هرمز در پاسخ به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر بمباران ایران در صورت عدم مذاکره، گفت: آن موقع که تجهیزات بیشتری داشتی نتوانستی و زمین‌گیر شدی، الان هم هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.

وی سه راه پیش روی آمریکا را برشمرد: شکست در نبرد نظامی، ادامه محاصره اقتصادی با فشار متقابل ایران، یا تسلیم در برابر اراده قدرتمند ایران اسلامی و پذیرش شروط آن.

رستاخیز، راه‌حل رفع فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی را نترسیدن از مستکبران و تکیه کردن به خداوند متعال دانست و افزود: هر کسی حاکمیت خداوند متعال را قبول نکند، از دایره دین خارج می‌شود.

وی کشورهای منطقه را که مشکلات اقتصادی خود را با ارتباط با آمریکا گره می‌زنند، خلاف فرهنگ قرآن کریم دانست و امنیت را در سایه پذیرش حاکمیت الله و نه حاکمیت شیطان دانست.

امام جمعه هرمز در پایان با اشاره به سوره قریش، آیه ۴، بیان داشت: امنیت در سایه پذیرش حاکمیت الله است نه حاکمیت شیطان. امروز ایران اسلامی مدل جدید حکمرانی را به دنیا معرفی می‌کند که راه نجات عالم، حاکمیت الله است و ما باید خودمان را برای ظهور و رسیدن به قله آماده کنیم.