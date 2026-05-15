امام جمعه هرمز: تنگه هرمز برای ایران، تنگه بیداری و اقتدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به جایگاه والای امام جواد(ع) گفت: آن حضرت با گسترش شبکه منسجم وکالت در میان شیعیان، بنیانی را گذاشت که از دوره غیبت تا پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی استمرار یافت و زمینه‌ساز حاکمیت دین خدا بر زمین شد.

وی افزود: سیره امام جواد(ع) الگویی از مقاومت هوشمندانه در برابر ظلم و تلاش برای استقرار حکومت الهی بود؛ حرکتی که امروز نیز در امتداد خود، در مسیر مقاومت و عدالت‌خواهی ملت ایران جلوه‌گر است.

رستاخیز در ادامه با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش، ایشان را نماد خدمت خالصانه و بی‌وقفه به مردم دانست و گفت: شهید رئیسی خادم واقعی ملت بود، شبانه‌روز برای مردم تلاش کرد و در سخت‌ترین لحظات دست از خدمت برنداشت.

وی همچنین به سالروز ازدواج تاریخی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) اشاره و این پیوند الهی را الگوی کامل زندگی اسلامی خواند.

خطیب نماز جمعه هرمز با پیوند دادن مسیر انقلاب اسلامی به پنج مرحله الهی بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور افزود: انقلاب اسلامی حلقه اتصال این مراحل تا تحقق تمدن جهانی اسلام است و راه امام خمینی(ره) و شهید رئیسی همان مسیر مبارزه انبیا با طاغوت محسوب می‌شود.

وی چهار راهبرد اساسی ملت ایران را تبعیت از ولایت فقیه، بی‌توجهی به جریان‌های غرب‌زده، تشکیل قرارگاه اقتصادی برای مقابله با احتکار و گرانی، و جهاد صرفه‌جویی و مواسات عنوان کرد و گفت: اجرای این راهبردها راه غلبه بر مشکلات و تقویت بنیان نظام اسلامی است.

وی افزود: امروز باید هر خانواده ایرانی خود را در جهاد مواسات سهیم بداند و با کمک به نیازمندان، پیام عملی اسلام را به جهان مخابره کند.

حجت‌الاسلام رستاخیز به تحولات اخیر منطقه و حضور قدرتمند نیروهای ایرانی در خلیج فارس اشاره و تصریح کرد: تنگه هرمز برای ایران، تنگه بیداری و اقتدار است اما برای استکبار تنگه فشار و شکست. آمریکا در هر سه عرصه نظامی، دریایی و روانی از ملت ایران شکست خورده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران با وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، راه شهدا را ادامه خواهد داد تا زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.