به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نقش حضور مردم در ۶۴ شب گذشته در مقابله با اغتشاش‌ها اعلام کرد: اگر این حضور نبود، دشمن فراخوان‌های خود را عملی می‌کرد، اما امروز با مشارکت بیش از ۵۳ درصد مردم، این تجمعات به امانتی از شهدا تبدیل شده است و هرگونه آسیب به آن خیانت محسوب می‌شود.

وی با یادآوری هفته علم و مقام معلم اظهار داشت: هفته علم و عالم فرصتی برای تجلیل از مقام معلم است و باید معلمان خود را به تراز شهید آیت‌الله مطهری برسانند، ایشان الگویی کامل برای معلم تراز انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن تجلیل از تلاش‌های جامعه کارگر خاطرنشان کرد: این قشر از قبل از انقلاب تاکنون صبورانه همراه نظام بوده و بار اصلی تولید و تلاش بر دوش آنان است.

وی افزود: همچنان مشکلاتی در حوزه معیشت و مشاغل این دو قشر وجود دارد و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی درباره اولویت‌بندی در شرایط جنگی تأکید کرد: هیچ موضوعی در اولویت بالاتر از جنگ نیست و امروز با شرایط جنگی واقعی مواجه هستیم. کنترل و مدیریت امور از دست مدیران عادی خارج و به فرماندهان جنگی واگذار می‌شود که باید با اشراف و نظارت ویژه عمل کنند.

وی هشدار داد: اگر خدایی‌نکرده در دفاع و جنگ شکستی حاصل شود، نه کار و کارگری می‌ماند، نه فرهنگ و مدرسه‌ای، نه استانداری و صداوسیما و نه هیچ چیز دیگر.

وی با اشاره به توطئه دشمن برای تجزیه کشور افزود: دشمن قصد داشت سه روزه ایران را بگیرد و کشور را تجزیه کند، اما امروز پس از ۶۴ روز، رئیس‌جمهور آمریکا به دزدی دریایی از کشتی‌های ایران افتخار می‌کند که نشان‌دهنده ناتوانی کامل آن‌هاست.

امام جمعه ساری همچنین با تقدیر از رزمندگان، ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی گفت: جنگ هم در حین وقوع و هم پس از پایان نیازمند روایتگری است تا حقایق برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی با تسلیت ایام اربعین شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزندش مرتضی افزود: این دو شخصیت ارزشمند، جهادی و ریسک‌پذیر در شرایط بحرانی بودند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری درباره بازار استان بیان کرد: خلا کالا در بازار عامل ناآرامی و تشویش است، اما خوشبختانه هم‌اکنون بازار مازندران پر از کالا و نیازهای مردم تأمین شده است.

وی از تلاش‌های استاندار، معاونین و کارگزاران استانی در تأمین سوخت، آب، گاز، برق و مواد خوراکی با وجود حجم بالای مسافر تشکر کرد و آن را جهادی دانست.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان تأکید کرد: جایگاه حضور مردمی امانتی از شهداست و اینجا محل رقابت جناحی، مذهبی یا خودنمایی نیست، جوهره حضور اخلاص است و اگر این سوخت معنوی کم شود، جبهه ما با جبهه آمریکا تفاوتی نخواهد داشت.