به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، امام جمعه دماوند، در سخنانی با اشاره به سابقه مبارزه با استکبار، اظهار داشت: اولین بیانیه سیاسی امام خمینی(ره) در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۲۳، یعنی ۳۴ سال قبل از پیروزی انقلاب، با این آیه قرآن آغاز شد: «قُلْ إنَّما أعظُکم بواحدةٍ أن تقوموا لِلَّهِ مَثنیٰ وفرادیٰ» (بگو: من شما را فقط به یک چیز پند می‌دهم: که برای خدا دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر قیام کنید).

وی افزود: خداوند می‌فرماید فقط یک موعظه دارم و آن این است که برای خدا قیام و نهضت کنید. ملتی که خالصانه برای خدا قیام کند، از زیادی لشکر دشمن نمی‌ترسد و از شهادت هراس ندارد. یک نفر در جبهه حق از هزار نفر در جبهه باطل نمی‌ترسد، چون خداوند به او جرئت می‌دهد.

امام جمعه دماوند با اشاره به دیدگاه بنیانگذار انقلاب درباره آمریکا تصریح کرد: امام خمینی آمریکا را شیطان بزرگ، غارتگر و ستمگر می‌دانست، اما هرگز از آن نمی‌ترسید، امام اجازه نداد رابطه ایران و آمریکا به شکل نوکر و ارباب باشد و خواستار ایران مستقل و زیربار هیچ کشوری نرفته بود.

فتاح‌دماوندی خاطرنشان کرد: پنج ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی، در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹، کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا قطع روابط سیاسی و بازرگانی با ایران را اعلام کرد، امام خمینی(ره) روز بعد در پیامی به ملت ایران این قطع رابطه را تبریک گفتند و فرمودند: اگر کارتر در تمام عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است، ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم چون دلیل بر قطع امید آمریکا از ایران است. ملت رزمنده ایران اگر این طلیعه پیروزی نهایی را جشن بگیرد، حق دارد.

وی تأکید کرد: دو روی سکه اعتماد به آمریکا، زیاده‌خواهی و بدعهدی است،ملت ایران دشمنی‌های آمریکا را چه قبل و چه بعد از انقلاب فراموش نکرده است،قطع رابطه با آمریکا التزام عملی به آیات قرآن است که می‌فرماید «وَلا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» و «لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ».

امام جمعه دماوند با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیاست، گفت: حاکمان آمریکا فاسد، فتنه‌گر و شرورند و کاری جز قتل و غارت ندارند. اختلاف‌افکنی، جنگ‌افروزی و ریختن خون بی‌گناهان از خصوصیات دولت آمریکاست.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح ایران افزود: فرزندان غیور ملت ایران به فرمان رهبر شجاع انقلاب، آنقدر بر سر تروریست‌های آمریکایی آتش می‌ریزند که آنها فرار را بر قرار ترجیح دهند. جبهه مقاومت به فرماندهی ایران در اتاق جنگ مشترک در حال اخراج آمریکا از خاورمیانه است و ان‌شاءالله شیطان بزرگ را به زودی بیرون خواهد کرد.

فتاح‌دماوندی با اشاره به هماهنگی محورهای مقاومت گفت: اکنون حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن کاملاً هماهنگ هستند. یمنی‌ها تجربه خوبی در هدف‌گیری زیرساخت‌های اسرائیل دارند و می‌توانند مانع کشتیرانی در باب‌المندب و دریای سرخ شوند. انسداد همزمان تنگه هرمز و باب‌المندب، اروپا و آمریکا را بیچاره خواهد کرد.

وی یمن را نیرویی قدرتمند و «لبه دوم قیچی اسلام» خواند و گفت: جهان خواهد دید که ایران و یمن چگونه کمر اقتصاد دشمنان خود را می‌شکنند. محاصره اسرائیل از شمال (مقاومت لبنان)، شرق (مقاومت عراق و سوریه)، جنوب (مقاومت یمن) و آسمان (مقاومت ایران) به کابوسی واقعی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله افزود: ایشان همواره آیه «إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ» را درباره رژیم صهیونیستی تلاوت می‌کرد. امروز می‌بینیم که با هر آژیر حمله ایران به اسرائیل، میلیون‌ها صهیونیست با خواری به پناهگاه فرار می‌کنند. آری، لانه عنکبوت سست است و صهیونیست‌ها خانه‌خراب شده‌اند.

وی با اشاره به عملیات‌های نظامی علیه دشمن تصریح کرد: زیرساخت‌های نظامی دشمن از جمله رادارها، پایگاه‌ها، فرودگاه‌ها و سوخت‌رسان‌ها زیر ضربات دائمی نیروهای مسلح است. هدف ما کور کردن چشم و فلج کردن عملیات آنهاست. نیروهای دشمن در پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌ها آرام و قرار ندارند.

فتاح‌دماوندی تأکید کرد: پاسخ فوری به تجاوزات و ضربه چندبرابری، بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کند. زیرساخت‌های ایران فراوان و پراکنده است، اما زیرساخت‌های صهیونیست‌ها و کشورهای نوکر آمریکا محدود و متمرکز است. اگر دشمن زیرساخت‌های مهم ایران را هدف قرار دهد، نیروهای مسلح ما زیرساخت‌های دشمن را چنان می‌کوبند که به غلط کردن بیفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جنگ زدود و خسارت جانی و مالی دارد، اما چاره‌ای جز ادب کردن متجاوز نداریم. باید دشمنان را چنان بزنیم که جرأت جسارت مجدد را از دست بدهند، چرا که «تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر».