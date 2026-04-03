به گزارش خبرگزاری مهر، با نقش آفرینی موثر اطلاعات مردم پایه و اقدامات گسترده‌ی اطلاعاتی، عملیاتی و فنی، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، ضربات مهلکی به چندین هسته‌ی عملیاتی فعال پنج گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی وارد نمودند که خلاصه‌ی آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) شناسایی و بازداشت ۱۳ نفر از اعضای عملیاتی دو گروهک تروریستی تکفیری سابقه‌دارِ مستقر در جدار مرزهای جنوب‌شرقی کشور، که قصد داشتند با انجام ترورها و اقدامات گسترده‌ی خرابکارانه، زمینه ناامنی و نیز بستر ورود تیم‌های عملیاتی وارداتی را برای ساعت صفر(آغاز اغتشاشات گسترده) در استان فراهم نمایند.

۲) شناسایی و دستگیری ۱۰ عامل وابسته به سه گروهک تروریستی دیگر که تحت هدایت رژیم کودک‌کش صهیونی، با تشکیل هسته‌های داخلی و نیز شناسایی و جذب جوانان در هسته‌ها و تیم‌های چند نفره تروریستی، بدنبال سوق دادن استان به سمت آشوب‌، ناامنی ونیز فراهم ساختن زمینه اقدامات ایذایی و خرابکارانه به نفع دشمن آمریکایی-صهیونی در شرایط جنگی بودند.

۳) تعداد ۵ مزدور مرتبط با ستاد رسانه ای رژیم‌صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) و سایر سرپل‌های جاسوسی فارسی‌زبان در فضای مجازی و کانال‌های ماهواره‌ای در تور امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و بازداشت گردیدند. این متهمین با تصویربرداری و ارسال مختصات برخی اماکن نظامی‌، دفاعی، حساس و حتی اماکن تجاری و اقتصادی در جنوب‌استان بدنبال همراهی با دشمن صهیونی بوده‌اند.

علاوه بر آن در راستای رصد، پایش مستمر، کنترل و شناسایی مرتبطین وابسته به ستادهای رسانه‌ای دشمن، تعداد قابل توجهی از این عناصر مورد شناسایی قرار گرفتند که در حال تشکیل پرونده برای برخورد قانونی مقتضی می‌باشد.

۴) در سلسله عملیات‌های گسترده در سطح استان از محل‌های اختفاء، خانه‌های تیمی و مناطق آلوده‌ی ضربه خورده، مقادیر قابل توجهی از انواع سلاح‌های جنگی از قبیل کلاشینکوف، کلت کمری، بیش از ۲۰ عدد بمب‌دستی و مقادیر فراوانی مواد پیش‌ساز بمب، ۲۰ دستگاه تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک کشف و ضبط گردید.

در پایان ضمن سپاس مجدد و صمیمانه از هم‌میهنان ارجمند برای ارائه گزارش‌های مردمی و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی زمان در پیگیری و به نتیجه رساندن گزارشات، از مردم عزیز تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۱۴فروردین۱۴۰۵