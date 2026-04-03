ماموستا مرادی: تکریم نیازمندان، شاخصه جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای این هفته نماز جمعه مسجد جامع دیواندره، پس از توصیه به تقوای الهی و درود بر پیامبر اکرم (ص)، با قدردانی از توجه ویژه مقام معظم رهبری به علمای اهل سنت استان کردستان، اظهار کرد: همراهی و همدلی علمای اهل سنت و مردم با نظام اسلامی در شرایط حساس کنونی، نشانهای از انسجام و وفاداری به ارزشهای انقلاب است.
وی با اشاره به نقش نیروهای دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور در مقابله با تهدیدات، افزود: این نیروها با ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و ملت ایران، بهویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، از امنیت و ارزشهای کشور پاسداری میکنند.
امام جمعه دیواندره در ادامه با انتخاب موضوع «تکریم فقرا» به عنوان محور خطبهها، با استناد به آیهای از سوره مبارکه کهف، بر ضرورت همنشینی با مؤمنان و پرهیز از معیارهای مادی در ارزشگذاری انسانها تأکید کرد و گفت: در نگاه اسلام، جایگاه انسانها به تقوا و ایمان آنان وابسته است، نه به ثروت و موقعیت ظاهری.
ماموستا مرادی با اشاره به شأن نزول این آیه، تصریح کرد: در طول تاریخ، همواره مستکبران تلاش کردهاند اقشار ضعیف را نادیده بگیرند، اما آموزههای دینی بر حفظ کرامت و جایگاه این افراد تأکید دارد و پیامبر اسلام (ص) نیز همواره در کنار محرومان و مستضعفان بودهاند.
وی با بیان اینکه فقر در نگاه اسلام یک آسیب اجتماعی محسوب میشود، افزود: کمک به نیازمندان نهتنها یک وظیفه دینی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای ایجاد تعادل و عدالت در جامعه است.
امام جمعه دیواندره تأکید کرد: حمایت از اقشار محروم باید با حفظ عزت و آبروی آنان انجام شود و بهترین راهکار برای رفع فقر، ایجاد فرصتهای شغلی و توانمندسازی افراد است.
وی ادامه داد: ترویج آگاهی عمومی نسبت به مشکلات نیازمندان، توسعه آموزشهای مهارتی، حمایت مالی هدفمند و مشارکت در برنامههای اجتماعی از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی اقشار آسیبپذیر است.
ماموستا مرادی با اشاره به آثار اجتماعی کمک به نیازمندان، خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی افراد، موجب تقویت روحیه همدلی، انسجام اجتماعی و شکلگیری جامعهای مهربانتر خواهد شد.
وی در پایان با دعا برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب، موفقیت رزمندگان اسلام و رفع مشکلات مردم، از خداوند متعال خواست تا آرامش، امنیت و رفاه را برای جامعه اسلامی بیش از پیش فراهم سازد.
نظر شما