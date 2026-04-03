به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان لرستان روز جمعه با صدور اطلاعیهای، از آغاز قرائت دورهای کنتورهای گاز در سطح استان از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد.
آغاز قرائت دورهای کنتورهای گاز از ۱۵ فروردین
بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، در چارچوب برنامههای خدماترسانی شرکت گاز استان لرستان، قرائت دورهای کنتورهای گاز در سطح استان توسط مأموران قرائت کنتور و گازبانهای این شرکت انجام خواهد شد.
این طرح به منظور ثبت دقیق میزان مصرف مشترکان و صدور قبضهای بر اساس مصارف واقعی اجرا میگردد.
مراجعه مأموران به منازل و واحدهای تجاری
در این راستا، مأموران مربوطه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و لباس فرم سازمانی به منازل مسکونی و واحدهای تجاری مراجعه مینمایند.
از شهروندان محترم تقاضا میشود در زمان مراجعه مأموران، همکاری لازم را برای انجام فرآیند قرائت کنتور به عمل آورند تا این عملیات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
کنترل هویت مأموران پیش از هرگونه همکاری
یکی از نکات قابل توجه برای شهروندان، کنترل هویت مأموران مراجعهکننده است. مأموران شرکت گاز استان لرستان دارای کارت شناسایی معتبر بوده و با لباس فرم سازمانی مراجعه میکنند.
به تمامی شهروندان توصیه میشود پیش از هرگونه همکاری، کارت شناسایی مأموران را به دقت بررسی فرمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
مأموران رسمی؛ دارای لباس فرم و کارت شناسایی معتبر
شرکت گاز استان لرستان تأکید میکند که تمامی مأموران قرائت کنتور و گازبانهای این شرکت، دارای لباس فرم سازمانی و کارت شناسایی معتبر با مشخصات کامل (شامل نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و عکس) هستند. شهروندان محترم میتوانند با مشاهده این مدارک، از رسمی بودن مأمور مراجعهکننده اطمینان حاصل کنند.
سامانه ۱۹۴؛ شبانهروزی آماده پاسخگویی
مرکز امداد و پاسخگویی شرکت گاز استان لرستان با شماره ۱۹۴ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث، پاسخگویی به درخواستها و ارائه راهنماییهای لازم به شهروندان است.
شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط با گاز، مشاهده موارد مشکوک، یا نیاز به راهنمایی، با این سامانه تماس حاصل کنند.
