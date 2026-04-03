تاجرنیا: اماکن ورزشی جای امن نسل آینده است/ تابع تصمیم فدراسیون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در نشست خبری امروز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی اظهار داشت: بنا به سنت ایرانیان نوروز و سال جدید خورشیدی را تبریک می گویم من نه امروز به عنوان مدیر باشگاه استقلال بلکه به عنوان بخشی از مدیر ورزشی ایران با شما سخن می گویم. سالن های ورزشی و استادیوم ها نشان دهنده امید است و ورزش زبان مشترک ملت هاست و نباید این زبان خاموش شود.

وی ادامه داد: علاوه بر شخصیت های سیاسی بسیاری از افراد بیگناه شهید شده اند و بسیاری از اماکن مهم آسیب دیده اند و از بین رفته اند. اماکن ورزشی باید خانه امن برای نسل های آینده باشد. هر زمین فوتبال امید دهنده به نسل جدید است.

علی‌تاجرنیا خاطرنشان کرد: حقوق بین الملل بشر دوستانه حفاظت از اماکن ورزشی را مهم دانسته است. طرف های درگیر باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و حمله نباید به غیر نظامیان وارد شود. اگر استادیوم ارزش تاریخی داشته باشد ممکن است تحت کنوانسیون حقوق بشری قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: سالن دوازده هزار نفری بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار می گرفته است و بخشی از ورزشگاه آزادی است که شاهکار معماری قرن بیستم به حساب می آید. هر استادیوم که آسیب می بیند آینده یک کودک نابود می شود.

وی افزود: تاکید می کنیم ورزش ماهیت غیر نظامی دارد و حمله به آنها باید سریعا متوقف شود. حفاظت از اماکن غیر نظامی یک تعهد بین المللی است. حملات به مراکز ورزشی به کودکان اثرات مخربی وارد می کند.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ادامه داد: در ورزشکار مرغوبکار هم ترکش های بمب ها دیده می شود در صورتی که این ورزشگاه زیر مجموعه آکادمی باشگاه استقلال است. سالن دوازده هزار نفری آزادی. سالن لامرد فارس، استخر قهرمانی مجموعه آزادی تهران. مجموعه ورزشی بعثت، مجموعه ورزشی شهید پناهی، پارک آبی آزادگان و .... در حملات متجاوزان آسیب دیده است. من در اینجا از ورزش به عنوان زبان صلح و دوستی یاد می کنم.

تاجرنیا ادامه داد: سازمان های بین المللی ضمن محکومیت حملات باید نقش پررنگ تری ایفا کنند و به طرف های درگیر اعلام کنند. هدف قرار گرفتن مراکز ورزشی نقض اصول بین المللی است. باعث نابودی رویاهای یک کودک و قهرمان می شود. از تمام کشورمان که حملات را محکوم کرده اند، قدردانی می کنم.

وی افزود: ملت ایران به ویژه جامعه ورزش همراهی تان را به نیکی یاد خواهد کرد. از سازمان های بین المللی می خواهیم اجازه ندهند استادیوم ها و اماکن ورزشی مورد تجاوز قرار گیرند. متأسفانه شرایطی رخ داده که امکان برگزاری مسابقات ورزشی نیست و نگاه فدراسیون فوتبال برای ازسرگیری مسابقات یک عزم جدی است.

وی در مورد وضعیت بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال نیز گفت: با تمام بازیکنان خارجی در ارتباط هستیم و امیدواریم شرایط عادی شود تا آنها به کشور برگردند.

علی تاجرنیا تاکید کرد: برخورد دوگانه به قواعد بین‌المللی صورت می گیرد. اگر کوچک ترین اتفاقی در کشورهای دیگر رخ دهد واکنش سایر کشورها را شاهد هستیم ولی در ایران و اوکراین چنین چیزی را شاهد نبودیم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در پایان گفت: با وجود اینکه استقلال با اختلاف در صدر است اما هر تصمیمی که مدیران فدراسیون فوتبال در رابطه با لیگ برتر بگیرند، حمایت خواهیم کرد. فوتبال یک پدیده اجتماعی است و طبیعتا ما باید به نیازهای مردم پاسخ دهیم و هر تصمیمی گرفته می شود باید با تصمیم جمعی رخ دهد.

تاجرنیا درباره ملی‌پوشان تیم استقلال گفت: با احتساب رامین رضائیان که یار قرضی ما در تیم دیگری است، ۵ بازیکن خارجی ما در تیم ملی هستند. کادرفنی استقلال یک برنامه مشخص برای بازیکنان در نظر گرفته و هر هفته به آنها ابلاغ می‌کند.

او ادامه داد: برخی بازیکنان تمرینات خود را به صورت گروهی یعتی دو به دو یا سه به سه انجام می‌دهند. تمام تلاش باشگاه این است که آمادگی بچه‌ها حفظ شود.

رئیس هیئت مدیره استقلال درباره ادامه برگزاری لیگ برتر گفت: بحث عدم حضور تماشاگر مورد تایید باشگاه نبوده و نیست. آنچه که در صحبت فدراسیون صورت گرفت راهکاری برای تعیین قهرمان لیگ و نمایندگان ایران در آسیاست. هیچ کدام از این برنامه ها بدون نظر مدیران عامل باشگاه ها قابل انجام نیست. اگر قرار باشد بازی‌ها ادامه پیدا نکند، قهرمانی و حضور در لیگ نخبگان با توجه به صدرنشینی استقلال قطعا حق ماست اما بین باشگاه‌ها و فدراسیون تعامل صورت خواهد گرفت.

تاجرنیا درباره جدایی بازیکنان ازبکستانی استقلال پاسخ داد: خبری آمد که فدراسیون ازبکستان برای جدایی خارجی‌ها نامه نگاری کرده که رسمی نیست و صرفا نظر کاناوارو برای آمادگی آنها بود. تمام تلاش ما همراهی با خواست بازیکنان است اما ما هم به بازیکنان خود نیاز داریم و امیدواریم که آنها هم شرایط را درک کنند.

او درباره بحث فشار ایجنت‌ها و سو استفاده آنها در شرایط جنگی گفت: در شرایط سخت نیازمند این هستیم که در کنارهم باشیم. در چنین اوضاعی که کشور درگیر حملات متجاوزان است توقع ما همراهی ایجنت‌هاست نه اینکه برای افزایش قرارداد و سو استفاده فشار بیاورند. نفس این کارها پسندیده نیست. به جای اینکه در کنار ما باشند عکس این رفتار عمل می‌کنند.

تاجرنیا به آسیب منزل مدافع استقلال هم اشاره کرد و اظهار داشت: شدیم منزل صالح حردانی آسیب دیده است. هنوز با او صحبت نکرده‌ایم.

رئیس هیئت مدیره استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شکایت ریکاردو ساپینتو بابت دریافت مطالباتش گفت: یک رفتارهایی صورت گرفته که نیازمند رسیدگی است. در این دوره بخش عمده مطالبات پرداخت شده و تلاش بر این است که حق کسی ضایع نشود.

اوهمچنین با اشاره به همکاری استقلال با سیدورف اظهار داشت: ارتباط پیامی با سیدورف داشتم اما توقعم بیشتر است و این را به او منتقل کردم. نه ما توانستیم از ظرفیت‌های این چهره استفاده کنیم نه ایشان متعهد به قراردادش بود