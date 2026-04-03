امام جمعه کرج: سیاست راهبردی ایران خروج امریکا از منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی درخطبه های نماز جمعه کرج افزود: ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ستون های نگهدارنده منافع آمریکا در غرب آسیا بود و پیشرفته ترین تجهیزات را در اختیار شاه قرار می دادند .

وی بیان داشت: بازار ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کاملا در اختیار کالاهای آمریکا بود اما انقلاب اسلامی چهره امریکا را روشن کرد، بنابراین تحرکات و تهدیدات رعلیه کشور بیشتر شد .

امام جمعه کرج اضافه کرد: جنگ هشت ساله ، فعالیت گروهک ها و نشریات از دیگر اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران است .

وی گفت: بنابراین اعلام قطع رابطه امریکا با ایران جشن داشت، چون طمع ورزی آمریکا در تاریخ بارها به اثبات رسیده و از هیچ اقدام خلاف قانون و اخلاق فروگذار نیست، بنابراین آن چیزی که امریکا را عصبانی می کند و اخیرا به زبان آورد، شعار مرگ بر آمریکا توسط مردم است، چراکه اعتماد به امریکا در هر سطح، چیزی جز ضرر و خسارت در بر ندارد.

آیت الله حسینی همدانی تاکید کرد: مسوولان دراین زمان به این مطلب اذعان دارند تا به دست نیاوردن نتیجه نهایی به نفع ملت و خروج کامل از منطقه و قطع دست پلید آمریکا از منطقه، مبارزه ادامه دارد.

امام جمعه کرج گفت: این روزها مردم با انسجام مسیر پیروزی را باصلابت طی می کنند و و با بانگ الله اکبر، بردشمن خود پیروز می شوند، بنابراین قطع رابطه با آمریکا و استمرار آن لازمه قطع وابستگی است .

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران چالش برای سلطه گری امریکا در منطقه است، چراکه ایران از نهضت آزادی خواهی منطقه حمایت می کند و این روند ادامه دارد.

آیت الله حسینی همدانی یادآور شد: آخرین مقاومت های امریکا و غرب است و منطقه غرب آسیا قربانی موقعیت های راهبردی و ثروت های عظیم این منطقه است .

وی ادامه داد: منطقه غرب آسیا در تلاقی سه قاره مهم جهان است و مهمترین راه های آبی را دارد بنابراین به عنوان بزرگترین ذخایر سوختی برای به چرخش درآمدن صنعت غرب مورد توجه قرار دارد .

امام جمعه کرج اضافه کرد: به این موضوعات، رژیم اسراییل ، غده سرطانی را هم اضافه کنید، همراه با حاکمیت های قبیله ای برخی از کشورهای منطقه که ریشه آنها امریکایی و صهیونی است و دست نشانده هستند، بطوریکه در برخی از این کشورها، جمعیت مهاجر آن از بومی بیشتر است .

وی گفت: این کشورها قانون اساسی هم ندارند، بیشتر قبییله ای هستند بنابراین همه اینها باعث شده آمد که این منطقه مورد طمع مستکبران باشد.

نماینده ولی فقیه دراستان البرز اضافه کرد: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران خروج امریکا از غرب آسیا است که منافع ملی ایران و کشورهای منطقه را آزاد می کند بنابراین حضور امریکا یعنی بی ثباتی، اختلاف و ناامنی که دراین زمینه ملتها باید کمک کنند.

وی گفت: برای بیرون کردن این عامل نا آرامی امروز مقدمات به برکت جمهوری اسلامی ایران فراهم است که باید دست به دست هم دهند تا به زودی شاهد خالی شدن منطقه از وجود نحس آمریکا باشیم .

امام جمعه کرج اضافه کرد: امریکا با جنگ روانی و دروغ به دنبال آن است که دنیا را ۲ قطبی کند بنابراین باید بصیر باشیم .

وی بیان داشت: دشمنان به دنبال آن هستند مردم را نسبت به مسوولان بدبین کنند ، هیچ مسوولی تا امروز دراین مسیر حرکت نکرده بنابراین امریکا موفق نمی شود، چراکه مسوولان جمهوری اسلامی ایران به رغم او که جرات ندارد در بین مردم حاضر شود، در بین احاد مختلف مردم هستند .

آیت الله حسینی همدانی گفت: اخیرا امریکا گفته که هدفش بازکردن تنگه هرمز است اما تنگه هرمز بسته نشده بلکه برای غیر دشمن باز است که دراینجا باید امریکا اذعان کند که قدرت نظامی اش از بین رفته و اسراییل در معرض نابودی است .

وی اضافه کرد: ۴۷ سال است که در فشارها، تحریم ها و سختی هایی که دشمنان وارد می کنند مردم جمهوری اسلامی ایران مسیر پیشرفت را طی می کنند و سربلند هستند اما تاب آوری در امریکا را ببینید درعرض یک ماه با وضعیت سوخت، بنزین جیره بندی شده و از هم دزدی می کنند .

امام جمعه کرج یاد آورشد: امریکا خود را ابرقدرت می داند اما در مقابل جمهوری اسلامی ناچار شد برای کنترل قیمت بنزین در کشورش، تحریم های نفتی را لغو کند، بنابراین ما از قطع رابطه با امریکا خوشحال هستیم .

وی اضافه کرد: از قطع رابطه با امریکا خوشحال شدیم چراکه سبب رشد کشور شد و امروز ۲۰ فروردین روز فناوری هسته ای در تقویم کشور ثبت شده، درحالی که در گذشته دراین زمینه تحقیر می شدیم .

امام جمعه کرج گفت: با اتکا بر داشمندان و امام شهید تا امروز به عزت ادامه دادیم و صنعت هسته ای ایران بومی است که نماد استقلال بوده است .

وی ادامه داد: امریکا در مقابل عظمت ایران مستاصل شده و نمی تواند جنگی که به راه انداخته تمام کند، چراکه ایران نفس او را بریده و حتی فرصت بازسازی نمی دهد، بنابراین خیلی تلاش می کند و حتی اخیرا به پل ها و زیرساختها حمله ور می شود، اما ما تسلیم نمی شویم .

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: اولین خواسته ما ترک منطقه از سوی امریکا است، چنانچه می بینیم حتی دوستان آمریکا با او ائتلاف ندارند و فاصله گرفتند، اطرافیان امریکا درحال استعفا هستند بنابراین به زودی درامریکا شاهد ایالات متفرقه خواهیم بود.

وی افزود : ایران آمریکا را مستاصل کرده و با استفاده ازسلاح های خاص در هر نوبت اجازه تشخیص نوع عمل به دشمن را نمی دهد، بنابراین فقط موضع دفاعی نداریم بلکه حملات سهمگین هم داشتیم .

امام جمعه کرج گفت: حزب الله لبنان فعالانه و با روحیه بالا ضربات مهلک می زنند ، ورود نیروهای مسلح یمن به عنوان ضلع چهارم نبرد حق معادلات جهانی را بهم زد بطوریکه اگر تنگه باب المندب بسته شود ازبین رفتن زنجیره تامین تکمیل می شود .

وی با اشاره به سالگشت شهادت شهید اوینی ادامه داد: این شهید گرانقدر فقط گوینده ، نویسنده یا کارگردان نبود، آثار خوب او مطالعه شود چراکه با دوربین و قلم حماسه مقاومت ملت ایران را به تصویر کشید در هشت سال دفاع بنابراین ایستادگی ملت ایران را به جهان یاد داد .

امام جمعه کرج اضافه کرد: شهید آوینی خبرنگار بود ولی با دوربین خود در قلب مناطق جنگی جلوه های جاودانه را ثبت کرد، بطوریکه پشت ابزار زمینی دوربین نگاه آسمانی داشت و روایتگر این حقیقت بود که راه مبارزه حق و باطل استمرار دارد.