۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

آمادگی کامل شبکه بهداشت و درمان برای خدمات‌رسانی در شرایط جنگی

معاون بهداشت وزارت بهداشت از آمادگی کامل شبکه بهداشت و درمان برای خدمات‌رسانی در شرایط جنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت اظهار داشت: امروز پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشتی کشور همگام با رزمندگان پدافند، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و در حقیقت در خط مقدم دفاع از تمدن چند هزار ساله ایران ایستاده‌اند.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای درمانی در ایام تعطیلات نوروز و سیزده‌بدر تصریح کرد: همکاران ما بدون هیچ مطالبه‌ای، حتی در روزهای تعطیل نیز سنگر سلامت را ترک نکرده و خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار داده‌اند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اظهارات خصمانه علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای تمدنی بیش از پنج هزار سال است و دشمنان باید بدانند که این سرزمین با تکیه بر تاریخ و فرهنگ خود، همواره استوار باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد که ذخایر دارویی، تجهیزات پزشکی و ظرفیت‌های درمانی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و نظام سلامت با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

محدثه رمضانعلی

