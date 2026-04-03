به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کادر سلامت اظهار داشت: امروز پزشکان، پرستاران و نیروهای بهداشتی کشور همگام با رزمندگان پدافند، با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و در حقیقت در خط مقدم دفاع از تمدن چند هزار ساله ایران ایستادهاند.
وی با اشاره به فداکاری نیروهای درمانی در ایام تعطیلات نوروز و سیزدهبدر تصریح کرد: همکاران ما بدون هیچ مطالبهای، حتی در روزهای تعطیل نیز سنگر سلامت را ترک نکرده و خدمترسانی به مردم را در اولویت قرار دادهاند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اظهارات خصمانه علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای تمدنی بیش از پنج هزار سال است و دشمنان باید بدانند که این سرزمین با تکیه بر تاریخ و فرهنگ خود، همواره استوار باقی خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد که ذخایر دارویی، تجهیزات پزشکی و ظرفیتهای درمانی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و نظام سلامت با آمادگی کامل به خدمترسانی ادامه میدهد.
