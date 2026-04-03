به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی شهرستان بیرجند با حضور در این ایستگاه، بهطور گسترده در ثبتنام برای شرکت در این پویش، که بهمنظور دفاع از مرزهای ایران و مقابله با تهدیدات دشمنان طراحی شده است، اقدام کردند. آنان با انگیزهای سرشار از ایمان و ارادت به انقلاب اسلامی، بهطور فعال در این حرکت عظیم مردمی مشارکت کردند.
این پویش، که با هدف تجلیسازی از اراده قوی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان راهاندازی شده است، نشان از عزم راسخ و آمادگی بینظیر مردم برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی دارد. مردم بیرجند، بهویژه جوانان این شهرستان، در صفوف این پویش با افتخار اعلام کردند که برای مقابله با هرگونه تهدیدات دشمنان، آمادهاند.
این حرکت مردمی و ملی، در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت و آمادگی مردم ایران برای مقابله با توطئههای دشمنان و حمایت از امنیت و اقتدار کشورمان صورت گرفت.
