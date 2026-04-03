گزارش مهر از قشم و بوموسی؛ همه جان فدای ایران هستند

خبرگزاری مهر-گروه استانها- راضیه سالاری : در تقویم تاریخی ایران، صفحاتی از جنس ایثار و مقاومت ورق میخورد که مرزهای جغرافیا و زمان را درنوردیده است. مردمی که در هشت سال دفاع مقدس، بیآنکه منتظر فرمان رسمی بمانند، با لگد کردن درهای پادگانها به سوی جبههها شتافتند، امروز نیز در قالب «پویش جان فدا»، آمادگی خود را برای دفاع از هر وجب از خاک کشور اعلام کردهاند.
این پویش، زائیده یک شعار زودگذر نیست؛ بلکه تصویری عینی از فرهنگی ریشهدار در عمق وجود ایرانیان است: فرهنگی که در آن، خانهها به آشپزخانه رزمندگان، کوچهها به سنگر، و مردم عادی به سربازان بیادعای خط مقدم تبدیل میشوند. از تهران و مشهد تا نجفآباد و اقلید، از قشم تا ابوموسی، داوطلبانی که نه دعوتنامهای دریافت کردهاند و نه چشمداشتی به مقام دارند، تنها با یک انگیزه پای کار آمدهاند: «اگر جزایر نیاز به حضور داشته باشد، در روز اول یک میلیون نفر آنجا خواهند بود.
مردم ایران به خوبی میدانند که دشمنان این سرزمین همواره طمع به خلیج فارس و جزایر راهبردی آن داشتهاند. اما آنها همچنین این حقیقت را در حافظه تاریخی خود ثبت کردهاند که گورستان انگلیسیها در «باسعیدو» و مقبره پرتغالیها در جزیره هرمز، گویای سرنوشت شوم هر متجاوزی به این آبوخاک است.
امام جمعه قشم: «پویش جان فدا» نماد آمادگی ملی برای دفاع از خلیج فارس است
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، با تأکید بر اینکه نیازی به حضور فیزیکی همگانی در سواحل نیست اما آمادگی مردمی شرط اول دفاع است، گفت: پویش «جان فدا» نماد همین آمادگی مردم سلحشور ایران است. اگر دشمن بنای غلطی داشته باشد، قطعاً خلیج فارس به گورستان او تبدیل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهاندازی «پویش جان فدا» اظهار داشت: شاید الان نیازی به حضور فیزیکی همه مردم برای نگهبانی از سواحل خلیج فارس نباشد، اما این آمادگی باید وجود داشته باشد. «پویش جان فدا» نماد همین آمادگی مردم سلحشور و قهرمان ایران برای دفاع از سواحل و جزایر خلیج فارس است.
مردم از نقاط کشور خود را به قشم رساندهاند
وی افزود: همین حالا مردم عزیز از تهران، مشهد، نجفآباد، اقلید و دیگر نقاط کشور در کنار مردم قشم حضور پیدا کردهاند.
مردم قشم خانههای خود را تبدیل به آشپزخانهای جهت تهیه غذا برای رزمندگان کردهاند
وی ادامه داد: مردم قشم نیز کار خود را انجام میدهند، حضور شبانهروزی دارند و خانههایشان به آشپزخانه رزمندگان تبدیل شده است. بسیاری بدون دعوت و به صورت داوطلبانه آمادهاند.
اطمینان دارم اگر نیاز به حضور مردم به دفاع از جزایر باشد در روز اول یک میلیون نفر خود را به قشم خواهند رساند
امام جمعه قشم گفت: اگر فقط یک کلمه گفته شود که جزایر آماده حضور مردم هستند و مردم برای دفاع وارد جزایر شوند، حداقل یک میلیون نفر در روز اول وارد جزیره میشوند و زنجیره انسانی تشکیل میشود.
وی با اشاره به سابقه دشمنی بیگانگان با این منطقه تصریح کرد: مسئله خلیج فارس و طمع دشمن به این سرزمین، مختص امروز و دیروز نیست. دشمنان همیشه دوست داشتند این سرزمین را بگیرند، اما اولاً خدا نمیگذارد و ثانیاً حضور مردم، تدبیر مسئولان و سلحشوری ارتش و سپاه اجازه نمیدهد.
وی عنوان کرد: یاد و خاطره شهید عزیزمان، شهید تنگسیری، قهرمان تنگه هرمز را باید چنان بزرگ کنیم که به اسطوره تنگه هرمز تبدیل شود.
امام جمعه بوموسی: «پویش جان فدا» تجلی غیرت ملی است
حجتالاسلام والمسلمین فتحالله بهزادی، امام جمعه ابوموسی، با اشاره به راهاندازی «پویش جان فدا» و آمادگی رزمندگان برای دفاع از کیان نظام و انقلاب، تأکید کرد: هر سرزمینی که دشمنان جرأت ورود به آن را پیدا کنند، به قتلگاهشان تبدیل خواهیم کرد و قبرشان را در همان جا خواهیم زد.
حجتالاسلام والمسلمین فتحالله بهزادی، امام جمعه ابوموسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روحیه بالای جهادی و آمادگی کامل نیروهای مسلح، اظهار داشت: انشاءالله تا پیروزی نهایی در راه این انقلاب و نظام، جان فدا هستیم و پویش «جان فدا» نشاندهنده همین عزم راسخ ملی است.
نیروهای جانفدا و رزمندگان ما آمادهاند و منتظر یک اشاره هستند
وی افزود: نیروهای جانفدا و رزمندگان ما آمادهاند و منتظر یک اشاره هستند. اگر دشمنان نگاهی به خاک ایران داشته باشند یا بخواهند در هر نقطهای حضور پیدا کنند، همان سرزمین را به قبرستان آنها تبدیل خواهیم کرد.
امام جمعه بوموسی با اشاره به آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید نظامی تصریح کرد: اگر آنها عرضه داشته و بخواهند حمله زمینی انجام دهند، فرقی نمیکند جزیره لارک باشد یا بوموسی؛ هر سرزمینی که ورود پیدا کنند، قتلگاهشان خواهد بود و تکتک آنها در همانجا نابود میشوند. رزمندگان ما استوار و مقاوم در سنگرها شبانهروز از تمامیت خاک دفاع میکنند.
حجتالاسلام بهزادی با اشاره به شکست توطئههای پیشین دشمنان عنوان کرد: یک نفر از نیروهای نظامی آمریکایی، اسرائیلی و حتی نیروهای اوکراینی که برای مشاوره به برخی کشورها آمدهاند حق تعرض ندارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز موشکهای ما دقیقاً هر نقطهای را که نیروهای نظامی دشمن حضور داشته باشند، هدف قرار میدهد. آنها از پایگاههای خود فرار کرده و در هتلها پناه میگیرند، اما ما آنها را شناسایی کرده و در همان مکانها نابودشان میکنیم.
وی در ادامه با اشاره به آماری از آمادگی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: رزمندگان ما در این یک ماه اخیر در کنار سنگرهای خود، در خط مقدم حضور دارند و هیچ خللی در دفاع از میهن ایجاد نشده است. این حضور شبانهروزی، پاسخی قاطع به هرگونه محاسبه غلط دشمن است که اگر تصور کند میتواند به سرزمین ما تعرض کند، سخت در اشتباه است.
قبرستان متجاوزان آماده است
امام جمعه بوموسی در پایان سخنان خود تأکید کرد: دشمنان بدانند که قبرستان متجاوزان نه در یک نقطه، بلکه هر جایی است که پای آنها به خاک ایران باز شود، آماده شده است. رزمندگان ما تک تک آنان را در همان سرزمینی که پا گذاشتهاند، به خاک خواهند نشاند و پیروزی نهایی از آنِ ملت مقاوم ایران خواهد بود.
