جزئیات اولیه از انفجارهای امروز خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: ساعاتی پیش چند حادثه انفجار در برخی شهرستان های خوزستان رخ داد که براساس اعلام فرمانداری های مربوطه جزئیات اولیه به شرح زیر می‌باشد:

دو نقطه در شهرستان امیدیه ساعت پنج بامداد مورد اصابت قرار گرفت.

چندین انفجار در دو نقطه خرمشهر از ساعت پنج بامداد تا ۱۱ صبح شنیده شد و یک واحد صنعتی آسیب دید.

صدای چند اصابت در دو نقطه شهرستان آبادان در بازه زمانی ساعات پنج بامداد تا ۱۱ شنیده شد و مجروحیت سرپایی دو شهروند غیرنظامی گزارش شده است.

پنج اصابت در دو نقطه شهرستان بهبهان در ساعت پنج تا ۶ بامداد شنیده شد.

در همان دقایق اولیه نیروهای امدادی به محل های مورد اصابت اعزام و اقدامات مقتضی انجام گرفت.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.