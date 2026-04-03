به گزارش خبرگزاری مهر، حجج اسلام والمسلمین حمید ملکی قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم و علی علیزاده مسئول حوزه مدیریت حوزههای علمیه کشور به نمایندگی از آیت الله اعرافی با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی دیدار کردند.
نمایندگان آیت الله اعرافی در این دیدار، تسلیت مدیر حوزههای علمیه را به حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا لاریجانی فرزند شهید لاریجانی و خانواده این شهید والامقام ابلاغ و با آنان ابراز همدردی کردند.
فرزند شهید لاریجانی هم از حضور نمایندگان مدیر حوزههای علمیه و پیام تسلیت آیت الله اعرافی تشکر و قدردانی کرد.
