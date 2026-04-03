طاهری: با بازیکنان خارجی در ارتباط هستم/ از تصمیم فیفا اطلاعی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری درباره آخرین وضعیت تمرینات بازیکنان تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: با بچه‌ها از طریق فیلم‌هایی که مربی بدنساز تیم می‌دهد در ارتباط هستم‌. تمرینات خود را طبق روال انجام می‌دهند. بازیکنان ملی ما که در اردوی تیم ملی بودند اما سایر بازیکنان انفرادی تمرین می‌کنند. وقتی هم به باشگاه می‌روم با بازیکنان خارجی ارتباط می‌گیرم‌.

وی افزود: گفتند یاسر آسانی مصدوم شده اما طبق صحبتی که با او داشتم متوجه شدم مصدومیتی ندارد. همه برای بازگشت منتظر عادی شدن شرایط هستند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال درخصوص اینکه آیا شرایط برگزاری لیگ در یک استان مثل کرمان عنوان کرد: یادم است امیر قلعه‌نویی از پنج ماه قبل گفت باید از ۱۵ اردیبهشت بازیکنان را در اختیار بگیرم. به همین خاطر گاهی وقت‌ها لیگ فشرده برگزار می‌شد. حالا اگر بخواهیم اول اردیبهشت هم لیگ را شروع کنیم، چگونه می‌توانیم در ۱۵ روز آن را به اتمام برسانیم. به نظر من ادامه لیگ با این وضعیت غیر ممکن است. اگر صبح و بعد از ظهر هم بازی کنیم نمی‌توان لیگ را تا آن تاریخ به اتمام رساند.

طاهری درخصوص شرایط قراردادی بازیکنان، عنوان کرد: درباره این موضوع باید تاجرنیا صحبت کند اما بازیکن با ما قرارداد دارد و امری اجتناب‌ناپذیر است که بخواهد پول قراردادش را بگیرد. ضمن اینکه استقلال هم صدر جدول است و می‌توانیم این تیم را به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان معرفی کنیم‌ تا ان‌شاءالله سال بعد در آسیا بازی کنیم.

وی درباره آسیب دیدن خانه صالح حردانی در حملات دشمن، عنوان کرد: شب گذشته با او صحبت کردم. خانه‌اش پشت دریاچه چیتگر است اما خدا را شکر خودش و همسرش در منزل نبوده‌اند. خودش که همراه تیم ملی در بازگشت از ترکیه بود. خانه آسیب دیده اما خدا را شکر کسی در آن نبوده است.

مدیر تیم فوتبال استقلال درباره اینکه به عنوان یکی از چهره‌های قدیمی امروز در مراسم که خاطرات زیادی از ورزشگاه آزادی دارد تصور می‌کرد آیا روزی سالن ۱۲ هزار نفری با این وضعیتی دچار شود، توضیح داد: الان همه این مجموعه برای من خاطره است‌.‌ اوایل دهه ۶۰ اردوی تیم ملی در هتل المپیک برگزار می‌شد. آنجا می‌خوابیدیم و برای خوردن غذا به اینجا می‌آمدیم. کل سالن برای من خاطره است و وقتی امروز آن را در چنین وضعیتی دیدم دلم شکست و خیلی ناراحت شدم. خدا از دشمن نگذرد.

طاهری درباره اینکه ظاهرا فیفا به بازیکنان خارجی استقلال و پرسپولیس اجازه فسخ قرارداد داده است، تصریح کرد: با همه بازیکنان خارجی در ارتباط هستم و همین الان پیام رستم آشورماتوف را در گوشی خود دارم که گفته امیدوارم به زودی شما را ببینم‌. همانگونه که سایر خارجی‌ها هم این حالت را دارند اما نمی‌دانم فیفا روی چه اساسی اجازه فسخ داده است. امیدوارم هرچه سریع‌تر جنگ تمام شود تا بچه‌ها به تمرینات بازگردند.