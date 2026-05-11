بازیکن استقلال در رادار فوتبال مالزی؛ پیشنهاد برای جذب یاسر آسانی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی تیم فوتبال استقلال که توانست در اولین فصل حضورش در این باشگاه عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد در آستانه جدایی از جمع آبی پوشان قرار دارد. این بازیکن با اینکه یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد اما می تواند با پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به باشگاه استقلال قراردادش را فسخ و از این باشگاه جدا شود.

آسانی پیش از این و در گفتگو با یکی از شبکه های آلبانی اعلام کرد که به احتمال زیاد فصل آینده در لالیگا اسپانیا بازی خواهد کرد. در همین حال سایت «makanbola» از او به عنوان یکی از بازیکنان مورد علاقه باشگاه سلانگور مالزی برای فصل آینده نام برد.

در مطلب این رسانه آمده است: تیم سلانگور که تحت هدایت کیم پان - گون عملکرد خوبی در لیگ سوپر مالزی داشته، پس از هفته بیست‌وسوم فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در رده دوم جدول قرار دارد. این تیم با ۴۹ امتیاز تنها یک امتیاز با تیم دوم دیگر یعنی کوچیگ سیتی فاصله دارد و یک بازی باقی‌مانده پیش رو دارد.

در همین شرایط، نام چند مهاجم باتجربه آسیایی به عنوان گزینه‌های احتمالی انتقال به سلانگور مطرح شده است؛ تیمی که احتمال دارد برای سومین فصل پیاپی در رقابت‌های آسیایی حضور داشته باشد.

اولین گزینه، مهاجم برزیلی تیم بوریرام یونایتد یعنی گیلرمه بیسولی است. این بازیکن ۲۸ ساله در فصل جاری لیگ تایلند عملکرد درخشانی داشته و در ۲۵ بازی موفق به ثبت ۲۳ گل شده است. او همچنین در رقابت‌های آسیایی نیز نقش مهمی در خط حمله تیمش ایفا کرده است. بیسولی در رقابت‌های جام ACC شاپی کاپ نیز ۶ گل در ۶ بازی به ثمر رسانده، از جمله مقابل تیم جوهور دارالتعظیم در مرحله نیمه‌نهایی.

گزینه دوم، مهاجم ملی‌پوش ویتنامی یعنی نگوین شوان سون است. این بازیکن ۳۰ ساله فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و در ۴ بازی خود در رقابت‌های شاپی کاپ ۷ گل به ثمر رسانده است. او همچنین در دیدار تیم ملی ویتنام مقابل مالزی در ماه مارس دو گل زده و نمایش درخشانی داشته است.

سومین گزینه، مهاجم تیم استقلال تهران یعنی یاسر آسانی است. این بازیکن ۳۰ ساله نیز عملکرد خوبی در رقابت‌های آسیایی داشته و فصل گذشته نمایش‌های تاثیرگذاری ارائه داده است. او در فصل جاری در ۲۹ مسابقه در تمامی رقابت‌ها ۱۳ گل به ثمر رسانده است.

هدف از جذب این بازیکنان، افزایش رقابت در خط حمله و تقویت تیم در کنار مهاجم اصلی فعلی سلانگور یعنی کریگور موراِس است؛ بازیکنی که در این فصل موفق به ثبت ۴۰ گل برای این تیم شده است.